Bitwarden, pour "un monde où personne ne se fait pirater" - Interview Michael Crandell

En 2025, vous avez renforcé votre présence en EMEA, Asie, Australie et Amérique du Sud. Pourtant, chaque région a des régulations différentes (RGPD en Europe, LGPD au Brésil, lois de localisation de données en Chine). Comment structurez-vous vos opérations sur le plan technique et légal ?

M.C : Bitwarden aborde l'expansion mondiale avec un modèle technique et opérationnel conçu pour s'aligner sur les exigences strictes de confidentialité et de sécurité des données dès le départ. Le chiffrement zéro-connaissance et de bout en bout, la transparence open source digne de confiance et la minimisation des données garantissent que les informations sensibles du coffre-fort sont chiffrées et visibles uniquement pour les utilisateurs finaux.

Ces principes s'alignent clairement sur les cadres largement reconnus comme le RGPD, SOC 2, ISO 27001 et le Data Privacy Framework. Les fonctionnalités offrent également un soutien aux organisations qui cherchent à se préparer à la directive NIS2, en renforçant la protection des identifiants et en consolidant les bonnes pratiques d’authentification.

Notre approche repose sur des contrôles globaux plutôt que sur des reconstructions spécifiques à chaque région. Les audits indépendants, la documentation, les évaluations de confidentialité et les pratiques de gestion des données cohérentes forment une base de conformité. Les différences régionales sont abordées par un examen juridique ciblé et les ajustements nécessaires, mais cela se fait sans fragmenter l'architecture.

Vous avez lancé Bitwarden Authenticator en 2024 en tant qu'application autonome gratuite pour les codes TOTP. Comment positionnez-vous ce produit par rapport aux alternatives gratuites comme Google Authenticator ? Quel est votre modèle commercial à long terme pour monétiser cette application ?

M.C : Bitwarden Authenticator renforce l'authentification sécurisée en donnant aux individus et aux organisations une option digne de confiance pour générer des codes TOTP sur les appareils. Il simplifie l'authentification multi-facteurs (MFA) en s'alignant sur les mêmes principes qui protègent les mots de passe et les passkeys dans l'écosystème Bitwarden.

L'authentificateur évite la fragmentation et soutient la génération TOTP cohérente et chiffrée dans tous les environnements sans lier les utilisateurs à du matériel, des systèmes d'exploitation ou des fournisseurs spécifiques. L'accent est clair : augmenter l'adoption de la MFA et aider les utilisateurs à développer des habitudes de connexion sécurisée partout où l'authentification est requise.

Vous avez acquis Passwordless.dev en 2023. Trois ans plus tard, où en est-on ? Avez-vous observé une adoption réelle par les développeurs, ou Passwordless.dev reste-t-il un produit de niche utilisé principalement par les clients Bitwarden existants ?

M.C : Le but de Passwordless.dev est plus large et vise à aider la migration vers l'authentification sans mot de passe en donnant aux développeurs des outils directs et basés sur les normes pour les flux de passkeys et WebAuthn. Il améliore l'écosystème global en réduisant les frictions d'implémentation et en aidant les développeurs à introduire des modèles d'authentification forte dans leurs applications.

Ici nous mettons l'accent sur l'adoption et le renforcement des expériences sans mot de passe dans toute l'industrie.

Vous avez signé des partenariats avec Microsoft pour l'intégration des passkeys dans Windows 11 et avec la FIDO Alliance. Ces alliances avec les géants de la tech renforcent-elles votre crédibilité auprès des entreprises, ou au contraire, affectent-elles votre positionnement "alternative open source" ?

M.C : Les partenariats avec des organisations comme Microsoft et la FIDO Alliance renforcent un engagement envers l'authentification sécurisée et interopérable sur les systèmes d'exploitation et les appareils. Les équipes professionnelles attendent une intégration nette avec les environnements natifs, et la collaboration avec les fournisseurs de technologie établis nous aide à assurer un comportement cohérent et prévisible des passkeys et WebAuthn partout où les utilisateurs se connectent.

La base open source reste centrale, avec un examen indépendant, un développement transparent et des implémentations auditées. Ces collaborations font avancer les objectifs partagés : élargir l'adoption des passkeys, renforcer les standards d'authentification par défaut et améliorer la cohérence dans les écosystèmes.