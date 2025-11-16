Interview NextCloud - 1ère partie - GAIA-X est mort, vive EuroStack

Avec les tensions géo-politiques entre les États-Unis et l'UE, vos demandes clients ont triplé au premier semestre 2025. Pensez-vous que cette croissance soit durable ?

La demande a effectivement plus que triplé, surtout en Europe, mais aussi au Canada, en Amérique latine, en Inde et même aux États-Unis. Beaucoup d'organisations nous demandent explicitement de les faire migrer depuis Microsoft ou Google. À vrai dire, ce qui nous surprend, c'est que l'intérêt ait seulement triplé et n'ait pas plutôt été multiplié par 30 ou 300.

Il y a trois raisons pour expliquer cette accélération. D'abord, les organisations veulent éviter le verrouillage propriétaire. Microsoft a augmenté ses prix de 40% cette année mais ils n'auraient jamais fait ça si les clients avaient une vraie option pour migrer ailleurs. Mais bonne chance pour extraire vos messages Teams. Il n'existe aucune option d'export.

Ensuite, c'est la protection des données. Le secteur public européen ne peut pas risquer de laisser fuir les données des citoyens. Et, puis il y a les menaces concrètes : des tarifs aux coupures de câbles de réseau sous-marin. Et bien sûr, les attaques directes – nous constatons une augmentation considérable des cyberattaques de toutes sortes. Garder les données en interne aide à les protéger.

Le problème, c'est qu'on observe une énorme sensibilisation mais pas assez d'action. Les cycles de vente dans les grandes organisations prennent des mois. Mais, les entreprises ont compris les risques de cette dépendance et cherchent des alternatives. Et pour ça, il n'y a pas de retour en arrière.

Vous avez retiré votre plainte contre Microsoft à la Commission européenne en octobre 2025 après quatre ans sans progrès, tout en gardant celle auprès du Bundeskartellamt allemand. C'est un aveu d'échec des institutions européennes ?

Aujourd'hui, plus que jamais, nous pensons que les données ne doivent pas être concentrées dans les mains d'un petit nombre d'entreprises technologiques. Nous continuons à croire que Microsoft favorise massivement ses propres produits et services ou bloque carrément les autres fournisseurs.

Il n'y a pas eu de progrès significatif depuis 2021. On doit supposer un manque d'intérêt de la Commission. Quatre ans, c'est une éternité en informatique.

On peut souligner que la plainte de Slack en 2020 ressemble à la nôtre et la Commission européenne a ouvert une enquête formelle en 2023. Cela a abouti à des concessions de la part de Microsoft. Nous n'avons pas d'informations sur ce processus.

En attendant, Microsoft a rendu l'installation de Windows 11 pratiquement impossible sans un compte Microsoft, forçant les téléchargements automatiques vers OneDrive. On aurait presque l'impression que vous baissez les bras face à des GAFAM qui continuent ces pratiques anti-concurrentielles en toute impunité ?

Le processus est très long et coûteux pour nous. Mais ce qu'il faudrait vraiment, c'est une véritable application des réglementations existantes au niveau de la protection des données, et des règles antitrust. Les géants de la tech se dédouanent de toute conséquence.

Au lieu de cela, le Contrôleur européen de la protection des données a approuvé Microsoft 365 pour la Commission elle-même. Franchement, quel signal ça envoie ? L'UE devrait développer un écosystème open source solide en changeant les règles d'approvisionnement. Ça ne coûterait rien aux contribuables et créerait un vrai marché.