La plainte initiale de Nextcloud visait les pratiques de vente liée de Microsoft, et notamment l'intégration de OneDrive et de Microsoft Teams dans Windows 10 et 11. L'éditeur dénonçait un comportement de monopole similaire à celui d'Internet Explorer dans les années 90. Microsoft utilisait alors sa position dominante sur le marché des OS pour étouffer la concurrence. Mais NextCloud n'était pas le seul plaignant. Une coalition de 30 entreprises européennes avait rejoint cette démarche. Tous pointaient que Microsoft, Google et Amazon détenaient 66% du marché cloud européen contre seulement 16% pour les fournisseurs locaux.

Dans sa plainte, Frank Karlitschek, PDG de Nextcloud, déclarait que Microsoft copiait les idées des petites entreprises innovantes avant de les intégrer à Windows et de tuer la concurrence. On le sait, en parallèle, Microsoft force toujours plus l'usage de OneDrive, qu'il s'agisse de l'activer par défaut au sein de ses applications ou de forcer la création d'un compte Microsoft dès l'installation de Windows.