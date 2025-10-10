Face à l'inertie de la situation et l'inaction de la part des autorités européenne, l'éditeur allemand NextCloud renonce à poursuivre sa procédure antitrust contre le géant de Redmond pour intégration abusive de OneDrive au sein de système Windows.
Nextcloud vient d'annoncer le retrait de sa plainte déposée auprès de la Commission européenne contre Microsoft pour pratiques anticoncurrentielles. Cette décision marque l'abandon d'une procédure engagée en 2021 concernant l'intégration forcée de OneDrive dans Windows. L'éditeur allemand explique qu'il n'y a eu aucun progrès significatif de la part des autorités européennes malgré les coûts croissants de la procédure.
Une plainte historique qui n'a pas abouti
La plainte initiale de Nextcloud visait les pratiques de vente liée de Microsoft, et notamment l'intégration de OneDrive et de Microsoft Teams dans Windows 10 et 11. L'éditeur dénonçait un comportement de monopole similaire à celui d'Internet Explorer dans les années 90. Microsoft utilisait alors sa position dominante sur le marché des OS pour étouffer la concurrence. Mais NextCloud n'était pas le seul plaignant. Une coalition de 30 entreprises européennes avait rejoint cette démarche. Tous pointaient que Microsoft, Google et Amazon détenaient 66% du marché cloud européen contre seulement 16% pour les fournisseurs locaux.
Dans sa plainte, Frank Karlitschek, PDG de Nextcloud, déclarait que Microsoft copiait les idées des petites entreprises innovantes avant de les intégrer à Windows et de tuer la concurrence. On le sait, en parallèle, Microsoft force toujours plus l'usage de OneDrive, qu'il s'agisse de l'activer par défaut au sein de ses applications ou de forcer la création d'un compte Microsoft dès l'installation de Windows.
L'inertie de Bruxelles pousse Nextcloud à l'abandon
Selon un porte-parole de Nextcloud interrogé par The Register, l'entreprise a consacré un temps excessif à répondre aux questions répétitives de la Commission européenne sans observer d'avancées concrètes. "Il n'y a eu aucun progrès notable depuis le dépôt de la plainte", déplore officiellement l'entreprise dans son communiqué. Les coûts financiers et le temps d'investissement nécessaire pour maintenir la procédure ont fini par dépasser les bénéfices espérés.
Cette situation intervient paradoxalement au moment où Microsoft a durci ses conditions d'installation de Windows 11, rendant encore plus difficile l'utilisation du système sans compte Microsoft. La Commission européenne s'est contentée de déclarer qu'elle "prenait acte" du retrait tout en affirmant surveiller étroitement le marché du cloud.
NextCloud continue sa bataille en Allemagne
Le retrait de la plainte européenne n'affecte pas la procédure parallèle engagée devant l'autorité antitrust allemande, le Bundeskartellamt. Cette instance a d'ailleurs placé Microsoft sous surveillance, avant une potentielle enquête approfondie sur ses pratiques anticoncurrentielles. Dans un communiqué, Nextcloud maintient ses accusations contre Microsoft, et affirme que le géant américain continue de favoriser ses propres produits et services par le biais de "l'auto-référencement" ou en bloquant directement d'autres fournisseurs.
Rappelons au passage qu'Apple est également sous le coup d'une plainte similaire au Royaume-Uni. Le groupe de défense des consommateurs Which? a établi une procédure invitant les utilisateurs britanniques à se rassembler autour d'un recours collectif contre l'intégration par défaut d'iCloud au sein des systèmes d'Apple.
Microsoft a récemment résolu un autre dossier antitrust concernant Teams en acceptant de dissocier sa plateforme de collaboration des suites Office, suite à une plainte de Slack. Cette concession montre que la pression réglementaire peut parfois porter ses fruits, même si elle nécessite une persévérance que Nextcloud n'a pas pu maintenir face à l'inertie bruxelloise.
