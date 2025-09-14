L’histoire remonte à la plainte initiale d’un rival, puis à une enquête formelle et des avertissements répétés. Au fil des échanges, la Commission a exigé des mesures correctives claires pour restaurer un accès équitable aux outils de collaboration. La réponse attendue devait aller au-delà d’un simple ajustement marketing.

La pratique de vente liée, ou bundling, consiste à ajouter un produit au sein d’une offre plus large, ici Teams dans Office, au risque d’étouffer les alternatives. La séparation, ou unbundling, change la donne en rendant l’ajout de Teams optionnel et visible dans la facture. L’objectif est simple : redonner au choix technologique sa portée économique et concurrentielle.

Plutôt que l’affrontement, le compromis. Bruxelles obtient des engagements contraignants et un contrôle sur leur mise en œuvre. Microsoft préserve son image et stabilise son offre, tout en gardant la main sur le rythme d’exécution.