Dans la salle d’audience, la thèse est nette, presque chirurgicale. Microsoft plaide une séparation entre le « programme informatique » et des éléments « non progiciels », tels l’interface graphique (GUI), affirmant que le premier relève du régime européen du logiciel, pas les seconds. Ce découpage voudrait refermer la porte ouverte par UsedSoft pour les licences perpétuelles transférées avec désinstallation.

En face, la seconde main défend un usage devenu pratique courante. Les clés d’entreprise revendues, issues de migrations vers Microsoft 365, alimentent depuis des années un réservoir d’achats CAPEX maîtrisés. Pour les acteurs du reconditionné et les intégrateurs systèmes, ce flux n’est pas anecdotique, il conditionne la compétitivité de leurs offres.

Sur les bancs, le débat s’ancre dans le réel. Les licences perpétuelles, une fois « épuisées » lors de la première vente, circulent sous conditions bien connues, territoire européen, durée illimitée, désinstallation effective, absence de découpage de bundles. C’est ce socle, pratique et juridique, que la stratégie de Redmond cherche à requalifier.