MattS32

nikon561: nikon561: la concurrence peut elle s’integrer avec word, excel, forms, le calendrier outlook, onedrive etc…?

Si si, elle peut, il y a des API pour ça. Après, faut que Microsoft documente correctement ces API, à voir si c’est le cas, mais vu qu’ils se sont déjà fait taper dessus pour des histoires d’API non documentées il y a quelques années, ils font probablement un peu plus gaffe maintenant…

Slack peut par exemple s’intégrer avec Outlook et OneDrive (pas Word et Excel… mais c’est peut-être parce que Slack a choisi de ne pas le faire pour l’instant, pas forcément parce que ce n’est pas possible, puisque Word et Excel peuvent bien accueillir des plug-ins).