Un peu plus tôt ce mois-ci, Nextcloud a dénoncé la décision de Google de retirer à son application Android la permission « All files access », essentielle à la synchronisation universelle de fichiers. Le gestionnaire de fichiers Nextcloud Files s’appuyait sur cette autorisation pour proposer un transfert automatique et bidirectionnel de tous types de documents, indépendamment de leur format ou de leur emplacement. En septembre 2024, Google a retiré cette permission à Nextcloud Files, arguant que l’application ne répondait plus aux critères stricts d’usage définis dans sa politique de sécurité.

Selon la documentation officielle de Google et la communication relayée par The Register, l’usage de « All files access » est désormais réservé à une poignée d'applications, dont celles de Google. Google a recommandé à Nextcloud d’utiliser d'autres composants d'Android jugés plus sécurisés comme le Storage Access Framework (SAF) ou MediaStore API. Mais pour l'entreprise allemande, cette réponse n'est pas satisfaisante. Le SAF requiert une intervention manuelle de l’utilisateur pour chaque dossier à synchroniser, ce qui rend impossible la synchronisation automatique à grande échelle. MediaStore, quant à lui, limite l’accès aux fichiers médias (photos, vidéos, audio), excluant donc les documents bureautiques, archives ou fichiers de configuration.

Visiblement remontée, l'équipe de NextCloud a crié au scandale : "Cela peut sembler n’être qu’un détail technique mineur, mais cela s’inscrit clairement dans une série d’actions visant à freiner la concurrence. Ce que nous vivons fait partie du scénario habituel des grandes entreprises technologiques." L’équipe a également pointé que d’autres applications, dont celles de Google, conservaient un accès complet, soulevant des questions sur la cohérence de l’application des règles.