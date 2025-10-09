Microsoft amorce un changement qui risque de surprendre au sein de son logiciel Word en activant la sauvegarde en ligne par défaut.
C'était prévu sur la feuille de route et la firme de Redmond commence son déploiement : Word pour Windows sauvegarde désormais automatiquement les nouveaux documents directement sur OneDrive, avec la fonction de sauvegarde automatique activée par défaut.
OneDrive, encore et toujours
Que vous le vouliez ou non, Microsoft a fait le choix pour vous et change le fonctionnement actuel de son logiciel, lequel créait les documents en local avant de proposer une sauvegarde cloud. L'éditeur veut simplifier l'accès aux documents depuis plusieurs appareils et à sécuriser automatiquement les créations des utilisateurs. Microsoft justifie cette approche par la nécessité de proposer une sauvegarde immédiate et une synchronisation transparente entre les différents supports. Le processus devient complètement automatisé : dès qu'un utilisateur ouvre un nouveau document Word, celui-ci se trouve directement hébergé sur OneDrive sans intervention manuelle.
Le déploiement commence par les testeurs du programme Insiders sur Windows, avant de généraliser ce comportement à l'ensemble des utilisateurs.
La fonction de sauvegarde automatique, jusqu'alors optionnelle après activation manuelle d'OneDrive, devient donc le comportement standard. Les utilisateurs n'auront plus besoin d'effectuer une sauvegarde manuelle.
Les documents professionnels ou personnels sensibles auront donc toutes les chances de se retrouver automatiquement sur les serveurs de Microsoft. Inutile de préciser que cela peut donc poser des problèmes de conformité pour certaines organisations. Microsoft précise toutefois que les utilisateurs conservent la possibilité de désactiver cette fonction au sein des paramètres et de revenir au comportement précédent avec sauvegarde locale.
Rappelons qu'en parallèle, Microsoft multiplie les mesures pour orienter les utilisateurs vers ses services cloud. La firme vient tout juste de resserrer l'étau sur les comptes locaux Windows, rendant quasi impossible la création d'un compte lors de l'installation sans passer par un compte Microsoft. D'emblée, le service OneDrive sera donc activé pour la majorité des utilisateurs. L'année dernière, d'ailleurs, Microsoft avait activé par défaut la sauvegarde des dossiers. Pour faire passer la pilule, Microsoft planche sur une toute nouvelle interface pour son service de stockage sur Windows 11.