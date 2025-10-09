Que vous le vouliez ou non, Microsoft a fait le choix pour vous et change le fonctionnement actuel de son logiciel, lequel créait les documents en local avant de proposer une sauvegarde cloud. L'éditeur veut simplifier l'accès aux documents depuis plusieurs appareils et à sécuriser automatiquement les créations des utilisateurs. Microsoft justifie cette approche par la nécessité de proposer une sauvegarde immédiate et une synchronisation transparente entre les différents supports. Le processus devient complètement automatisé : dès qu'un utilisateur ouvre un nouveau document Word, celui-ci se trouve directement hébergé sur OneDrive sans intervention manuelle.

Le déploiement commence par les testeurs du programme Insiders sur Windows, avant de généraliser ce comportement à l'ensemble des utilisateurs.

La fonction de sauvegarde automatique, jusqu'alors optionnelle après activation manuelle d'OneDrive, devient donc le comportement standard. Les utilisateurs n'auront plus besoin d'effectuer une sauvegarde manuelle.