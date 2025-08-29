L'éditeur ajoute qu'il s'agit d'apporter aussi davantage de flexibilité puisque bien évidemment, en sauvegardant automatiquement un fichier en ligne, ce dernier est donc disponible depuis n'importe quel appareil, peut être partagé plus simplement et dispose d'outils de restauration du contenu en cas de souci. On imagine que Microsoft pense particulièrement à OneDrive, lequel rajoute des fonctionnalités de collaboration.

La société explique que lorsque l'utilisateur ferme le document, un message lui permet de décider si ce dernier doit être conservé en ligne avec la possibilité de le renommer et de changer son emplacement.