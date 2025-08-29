Microsoft va bientôt changer la manière dont les documents sont sauvegardés dans Word et cela pourrait bien vous tirer d'affaire et vous éviter de perdre vos précieux travaux.
Désormais, le logiciel de traitement de texte Word activera par défaut l'enregistrement automatique en ligne. Si d'emblée, Microsoft configure son service OneDrive, vous serez toutefois en mesure de paramétrer celui de votre choix.
Vos documents ne seront plus "perdus", ni "envolés"
Les testeurs de Microsoft 365 Insiders pourront bientôt retrouver un nouveau mécanisme au sein de Word. Dès l’ouverture d’un nouveau fichier, le logiciel effectuera une sauvegarde sans intervention, et en nommant par défaut ce dernier avec la date du jour plutôt qu’une numérotation classique. Microsoft explique que ce système vise d'une part à s'assurer que chaque modification effectuée est bien enregistrée, mais également à centraliser ses fichiers plutôt que de les éparpiller afin de pouvoir les retrouver facilement.
L'éditeur ajoute qu'il s'agit d'apporter aussi davantage de flexibilité puisque bien évidemment, en sauvegardant automatiquement un fichier en ligne, ce dernier est donc disponible depuis n'importe quel appareil, peut être partagé plus simplement et dispose d'outils de restauration du contenu en cas de souci. On imagine que Microsoft pense particulièrement à OneDrive, lequel rajoute des fonctionnalités de collaboration.
La société explique que lorsque l'utilisateur ferme le document, un message lui permet de décider si ce dernier doit être conservé en ligne avec la possibilité de le renommer et de changer son emplacement.
L'utilisateur garde quand même la main
Certains pourraient penser qu'en activant cette option par défaut, il s'agit pour Microsoft de booster l'utilisation de son service OneDrive. On ne serait d'ailleurs pas étonné que les concurrents voient cette initiative d'un très mauvais œil.
Raul Munoz, chef produit chez Microsoft, ajoute que la sauvegarde automatique peut être désactivée au sein des paramètres du logiciel, dans la rubrique "Enregistrement". On y retrouve par ailleurs une option pour définir un dossier local par défaut. L'utilisateur pourra également définir un autre emplacement en ligne en choisissant son répertoire associé comme Google Drive, pCloud, Dropbox, Proton Drive, iCloud... Si l'idée d'activer OneDrive sur votre PC vous fait grincer des dents, retrouvez notre comparatif des services de stockage en ligne.
Microsoft précise que cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs de Word pour Windows utilisant la version 2509 (build 19221.20000) ou une version ultérieure et explique que par la suite, elle sera étendue au tableur Excel ainsi qu'à PowerPoint.
Cette nouveauté concerne la formule Microsoft 365, si vous recherchez davantage une licence pour Office sans abonnement, alors voici quelques astuces pour en acheter une à moindre coût :