Microsoft serait actuellement en train de moderniser OneDrive. Une toute nouvelle application devrait bientôt voir le jour.
Ayant revêtu un nouveau look en début d'année, Microsoft OneDrive poursuit sa mue. Ce stockage en ligne a récemment bénéficié de plusieurs améliorations : la sauvegarde des dossiers a, par exemple, été activée par défaut et une intégration de ChatGPT a été mise en place. Une fuite vient également de révéler qu'une application pour Windows 11 est actuellement en préparation.
OneDrive bientôt remis au goût du jour ?
Microsoft prépare un évènement Copilot + OneDrive pour le 8 octobre prochain et il est possible que la firme en profite pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle application. Le site Windows Central a, en effet, repéré un fichier exécutable, apparaissant sous le nom OneDrive.app.exe, qui aurait fuité depuis les serveurs Windows. Une fois lancé, on accède à une application spécialement pensée pour le système Windows 11.
Mêlant Fluent Design et des éléments web, le nouveau OneDrive possède une interface plus arrondie et moderne. Il facilite notamment la visualisation, la gestion et l'édition de photos :
- On peut facilement basculer entre les section « Fichiers » et « Galerie » ;
- La navigation dans la galerie a été améliorée avec l'ajout de boutons « Moments », « Galerie », « Albums », « Personnes », « Favoris » en haut de l'app ;
- Toujours dans la galerie, une barre de menu flottante apparaît en bas de l'écran quand on clique sur un fichier pour faciliter les actions de suppression ou d'édition ;
- Copilot apparaît au survol de fichiers et permet de générer un résumé ou une FAQ sans ouvrir de document. On peut aussi interroger l'IA au sujet du fichier.
Pourquoi cette nouvelle application OneDrive ?
Si la nouvelle app apporte pas mal de nouveautés, certaines fonctionnalités sont, en revanche, familières : le mode « Fichiers » reste similaire au mode web et le mode « Moments » affiche les souvenirs des années précédentes comme dans l'app mobile. Les fonctionnalités de retouche ressemblent, quant à elles, à celles de l'application Microsoft Photos.
Si cette nouvelle application est plutôt réussie, on se demande tout de même si elle ne va pas être un peu redondante : sous Windows, One Drive est, on le sait, déjà intégré à l'explorateur de fichiers ainsi que dans l'app Photos. L'équipe Microsoft souhaite peut-être éviter aux utilisateurs d'avoir à jongler entre plusieurs outils.
Aucune information officielle n'a été communiquée par la firme au sujet de cette nouvelle application pour Windows 11. Il faudra donc faire preuve de patience pour en savoir plus.