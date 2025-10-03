Ayant revêtu un nouveau look en début d'année, Microsoft OneDrive poursuit sa mue. Ce stockage en ligne a récemment bénéficié de plusieurs améliorations : la sauvegarde des dossiers a, par exemple, été activée par défaut et une intégration de ChatGPT a été mise en place. Une fuite vient également de révéler qu'une application pour Windows 11 est actuellement en préparation.