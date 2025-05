Cette nouvelle intégration, disponible en version bêta, s'adresse tout d'abord aux abonnés ChatGPT Plus, Pro et Team - à l'exception des utilisateurs situés dans l'EEE, en Suisse et au Royaume-Uni. Le fonctionnement est on ne peut plus simple : une fois la connexion établie, l'agent de recherche approfondie de ChatGPT peut accéder aux données en direct des fichiers stockés sur OneDrive ou SharePoint, les analyser en temps réel et citer les contenus pertinents dans ses réponses. D'après les informations rapportées par nos confrères de Neowin, l’accès sera élargi ultérieurement aux clients de l’offre ChatGPT Enterprise.

Pour établir la connexion, deux méthodes s'offrent aux utilisateurs. La première consiste à sélectionner la recherche approfondie dans le compositeur de texte, cliquer sur la flèche vers le bas et choisir SharePoint. L'utilisateur est alors invité à s'identifier, autoriser le connecteur ChatGPT et sélectionner les dossiers auxquels l'IA peut accéder. La seconde méthode, quant à elle, nécessite un léger détour par les paramètres de ChatGPT, en accédant à l’onglet Applications connectées, puis à Connecteurs, pour ensuite sélectionner Microsoft OneDrive (compte professionnel ou scolaire).