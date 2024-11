Mise à jour

Apple a souhaité réagir et affirme : « Apple considère qu'il faut donner le choix à ses clients. Nos utilisateurs ne sont pas obligés d'utiliser iCloud, et nombre d'entre eux ont recours à un large éventail d'alternatives tierces pour le stockage de leurs données. En outre, nous nous efforçons de rendre le transfert de données aussi facile que possible, que ce soit vers iCloud ou un autre service. Nous rejetons toute insinuation selon laquelle nos pratiques iCloud sont anticoncurrentielles et nous nous défendrons vigoureusement contre toute action juridique par ailleurs ».

L'entreprise affirme que de nombreux clients utilisent d'autres options de stockage et précise que près de 50% de ses clients n'ont pas besoin d'un abonnement iCloud+. L'entreprise rappelle en outre qu'elle aide à faciliter le transfert de données des utilisateurs, notamment avec la possibilité de migrer depuis iCloud Photos vers Google Photos, et vice versa.