Apple : bientôt fini d'être prisonniers d'iCloud ?

Reste que ce « Data Act » fait grincer certaines dents, notamment du côté du groupe de lobbying The Information Technology Industry Council, qui dénonce une « approche ambiguë du partage des données ». Le groupe estime notamment que ce texte pourrait, s'il venait à être adopté, gêner la protection des secrets commerciaux puisqu'il deviendrait alors possible de jongler entre plusieurs services de cloud beaucoup plus facilement.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que la Commission européenne voit grand quand il s'agit de bousculer les GAFAM et leurs pratiques. Récemment, elle a par exemple forcé l'adoption des chargeurs USB-C de manière systématique pour les petits appareils électroniques (contraignant d'ailleurs Apple à revoir le design de plusieurs de ses produits, dont ses futurs iPhone 15). De la même manière, l'UE souhaite aussi imposer l'utilisation de batteries facilement remplaçables dans nos smartphones. Deux projets visant, notamment, à réduire la quantité de déchets électroniques produite en Europe.