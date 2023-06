Apple diffuse gratuitement un épisode entier de Silo sur Twitter !

Bien qu'étonnant et atypique pour le réseau social (où ont cependant été diffusés illégalement des films entiers…), le geste d'Apple n'est cependant pas si exceptionnel que cela. En effet, c'est déjà la politique d'Apple depuis le lancement d'Apple TV+ d'y proposer gratuitement tous les premiers épisodes de ses séries. Pas besoin de s'abonner (directement sur la plateforme ou sur myCanal), un simple compte Apple suffit pour voir si une série est faite pour soi. La solution directe est d'ailleurs meilleure que de regarder l'épisode sur Twitter, puisque la qualité vidéo maximale y est plus élevée et les formats audio et de sous-titres plus nombreux.