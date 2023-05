Foundation : Apple TV+ dévoile un teaser et la date de retour de sa série épique

Comme dans les romans d'Isaac Asimov, l'intrigue de la série se déroule sur une très grande période temporelle. Aucune surprise donc d'apprendre que cette saison 2 se déroulera un peu plus d'un siècle après le dernier épisode de la première. Suite notamment aux révélations de Seldon (désormais vénéré dans la Fondation via l'Église de Seldon), l'Empire et la galaxie sont en crise. Les Cleons perdent du pouvoir, et une reine vengeresse est à la tête d'une

conspiration pour mettre à bas l'Empire de l'intérieur.