Apple confirme la fin prochaine d'un service historique pour vous pousser à utiliser iCloud Photos

Vendredi dernier, dans un post de blog, la société dirigée par Tim Cook a annoncé l'arrêt définitif de My Photo Stream. Voici ce qu'elle a déclaré : « Dans le cadre de cette transition, les nouveaux téléchargements de photos vers Mon flux de photos à partir de vos appareils s'arrêteront un mois avant, le 26 juin 2023. Toutes les photos téléchargées sur le service avant cette date resteront dans iCloud pendant 30 jours à compter de la date de téléchargement et sera disponible sur tous vos appareils sur lesquels My Photo Stream est actuellement activé. D'ici le 26 juillet 2023, il n'y aura plus de photos dans iCloud et le service sera fermé ».