Vos photos iCloud trouvent enfin leur place sur Windows

Plusieurs semaines après cette présentation, Microsoft débute l'intégration d'iCloud Photos dans son application Photos pour Windows. Pour initier la synchronisation, il vous faudra toujours installer le logiciel iCloud pour Windows sur votre PC, et vous connecter à votre compte. L'importation de vos images débutera immédiatement dans l'application une fois l'option de synchronisation des photos activée. Elles seront ensuite classées par dates, et ajoutées à des souvenirs pour redécouvrir vos meilleurs moments passés.

Microsoft prévient que le déploiement sera progressif. Il est possible que la fonctionnalité ne soit pas encore disponible sur votre machine. L'éditeur espère finaliser l'opération d'ici la fin du mois de novembre.

Ce rapprochement inédit entre Apple et Microsoft n'est pas le seul. D'ici à quelques semaines, une application Apple TV sera disponible sur Windows 11 et permettra de retrouver à la fois les séries et films proposés par le service de streaming vidéo Apple TV+, mais aussi ceux disponibles à la location ou à l'achat. Apple Music bénéficiera également d'une version dédiée pour Windows.