"L'éthique d'abord, l'IA ensuite" - Interview Nextcloud (2nde partie)

Face aux critiques sur le manque de finition de certaines applications, l'absence de serveur de messagerie natif et une expérience mobile jugée en retrait par rapport à Google Workspace et Microsoft 365, où en êtes-vous vraiment ?

Frank Karlitschek : La réalité est différente. Nextcloud atteint maintenant la parité avec les fournisseurs américains, et dépasse même certains d'entre eux dans plusieurs domaines. Preuve à l'appui : nous avons lancé le premier agent IA de toutes les plateformes collaboratives. L'idée que les Américains monopolisent l'innovation est un pur mythe. Les entreprises informatiques européennes proposent des applications extrêmement compétitives. Les Big Tech ne font pas qu'innover, ils rachètent et imitent beaucoup.

Au cours de la dernière décennie, les hyperscalers ont également propagé le mythe selon lequel les autres fournisseurs, y compris les fournisseurs de logiciels open source, sont incapables de rivaliser. Ce discours - jamais remis en question - a même façonné les budgets gouvernementaux voire renforcé la dépendance envers ces géants.

Mais, la situation évolue. Les organisations reconnaissent enfin les risques de cette dépendance numérique et cherchent d'autres solutions pour garder le contrôle de leurs données et de leur infrastructure. Les décideurs voient que l'open source offre de vraies alternatives innovantes, centrées sur la confidentialité. Le frein ? C'est l'adoption réelle, pas la capacité technique. Beaucoup d'organisations hésitent pour des raisons comportementales. Il suffit que la couleur de l'interface utilisateur soit différente de celle du logiciel habituel pour mettre fin aux discussions.

Comment Nextcloud comble-t-il l'absence historique d'un serveur de messagerie ?

F.K : Nous offrons du choix. Notre partenariat avec Open-Xchange donne accès à une solution mail d'entreprise robuste avec sécurité et fiabilité avancées. Nos deux sociétés partagent la même mission : préserver Internet libre et ouvert, via des technologies standards respectueuses de la souveraineté numérique.

Nextcloud intègre également Stalwart, un serveur mail performant et sécurisé, intégré de manière transparente à l'écosystème. Les utilisateurs gèrent ainsi emails, fichiers et projets au même endroit.

Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous collaborons aussi avec Red Hat, SUSE, MariaDB, Univention et bien d'autres. Nous n'avons pas besoin de réinventer tous les produits. S'il y a une solution fiable sur le marché fournie par une entreprise qui partage nos valeurs, nous préférons collaborer et intégrer son produit dans le nôtre.

Résultat : un client obtient une plateforme complète en un seul endroit. Messagerie, gestion des identités, base de données, même un système d'exploitation s'il le souhaite. Ils n'ont pas besoin de se soucier d'où viennent les composants individuels.