"L'éthique d'abord, l'IA ensuite" - Interview Nextcloud (2nde partie)

Non, le mythe de la supériorité technologique américaine n'existe pas, et selon le PDG de Nextcloud, l'open source rivalise désormais avec Microsoft 365 et Google Workspace. L'éditeur européen mise sur l'IA éthique, la souveraineté numérique et le choix utilisateur pour consolider sa position face aux GAFAM.
ℹ️ Retrouvez la première partie de cette interview dans laquelle Frank Karlitschek, PDG et fondateur de Nextcloud, revient sur l'accélération du marché face aux GAFAM, l'échec des initiatives européennes comme GAIA-X, et la possibilité réelle d'une alternative cloud décentralisée face aux hyperscalers.
Quatre ans après avoir annoncé une alternative crédible à Office 365 et Google Docs, NextCloud a-t-il vraiment réussi à atteindre la parité fonctionnelle avec les géants américains ? Interrogé par nos soins, Frank Karlitschek, PDG et fondateur de Nextcloud, affirme que non seulement il y est arrivé, mais que la plateforme dépasse même ses concurrents sur plusieurs fronts – notamment en matière d'intelligence artificielle.
Face aux critiques sur le manque de finition de certaines applications, l'absence de serveur de messagerie natif et une expérience mobile jugée en retrait par rapport à Google Workspace et Microsoft 365, où en êtes-vous vraiment ?
Frank Karlitschek : La réalité est différente. Nextcloud atteint maintenant la parité avec les fournisseurs américains, et dépasse même certains d'entre eux dans plusieurs domaines. Preuve à l'appui : nous avons lancé le premier agent IA de toutes les plateformes collaboratives. L'idée que les Américains monopolisent l'innovation est un pur mythe. Les entreprises informatiques européennes proposent des applications extrêmement compétitives. Les Big Tech ne font pas qu'innover, ils rachètent et imitent beaucoup.
Au cours de la dernière décennie, les hyperscalers ont également propagé le mythe selon lequel les autres fournisseurs, y compris les fournisseurs de logiciels open source, sont incapables de rivaliser. Ce discours - jamais remis en question - a même façonné les budgets gouvernementaux voire renforcé la dépendance envers ces géants.
Mais, la situation évolue. Les organisations reconnaissent enfin les risques de cette dépendance numérique et cherchent d'autres solutions pour garder le contrôle de leurs données et de leur infrastructure. Les décideurs voient que l'open source offre de vraies alternatives innovantes, centrées sur la confidentialité. Le frein ? C'est l'adoption réelle, pas la capacité technique. Beaucoup d'organisations hésitent pour des raisons comportementales. Il suffit que la couleur de l'interface utilisateur soit différente de celle du logiciel habituel pour mettre fin aux discussions.
Comment Nextcloud comble-t-il l'absence historique d'un serveur de messagerie ?
F.K : Nous offrons du choix. Notre partenariat avec Open-Xchange donne accès à une solution mail d'entreprise robuste avec sécurité et fiabilité avancées. Nos deux sociétés partagent la même mission : préserver Internet libre et ouvert, via des technologies standards respectueuses de la souveraineté numérique.
Nextcloud intègre également Stalwart, un serveur mail performant et sécurisé, intégré de manière transparente à l'écosystème. Les utilisateurs gèrent ainsi emails, fichiers et projets au même endroit.
Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous collaborons aussi avec Red Hat, SUSE, MariaDB, Univention et bien d'autres. Nous n'avons pas besoin de réinventer tous les produits. S'il y a une solution fiable sur le marché fournie par une entreprise qui partage nos valeurs, nous préférons collaborer et intégrer son produit dans le nôtre.
Résultat : un client obtient une plateforme complète en un seul endroit. Messagerie, gestion des identités, base de données, même un système d'exploitation s'il le souhaite. Ils n'ont pas besoin de se soucier d'où viennent les composants individuels.
Vous avez annoncé l'Assistant 3.0 avec agents multi-étapes (pour, par exemple, rechercher, résumer et partager un document). Comment faire aussi bien qu'OpenAI et Google avec 100 salariés ?
F.K : Nextcloud est profondément enraciné dans la communauté open source avec des milliers de développeurs. Nextcloud Hub découle des travaux de nos ingénieurs ET des milliers de contributeurs communautaires apportant fonctionnalités, intégrations, traductions, tests et documentation. Et d'ailleurs, nous remercions vivement notre communauté.
Dans une étude complète de la Commission européenne sur l'impact des logiciels et matériels open source sur l'économie de l'UE, Nextcloud est présenté comme un modèle pour l'ensemble de la communauté open source. C'est parce qu'à Nextcloud, nous valorisons la créativité, l'innovation et les améliorations qui bénéficient à l'ensemble de notre base d'utilisateurs, tant commerciale que privée.
Cela étant dit, tout dépend des modèles qu'on utilise, et nous travaillons main dans la main avec nos clients et partenaires pour affiner les performances. Il est vrai que la fiabilité et la reproductibilité constituent des défis majeurs avec les LLM, et nous n'avons bien évidemment pas de solution magique pour nous y soustraire.
Votre Nextcloud Assistant 3.0 introduit des fonctionnalités d'agent (création d'événements, envoi d'e-mails..) tout en promettant 100% de protection des données. Mais pour que l'IA soit vraiment utile, n'a-t-elle pas besoin d'une quantité énorme d'informations sur les utilisateurs ? Comment faire rimer une IA efficace avec une confidentialité absolue ?
F.K : La plupart des fuites liées à l'IA sont causées par les données utilisateur servant à entraîner les modèles d'IA. Nextcloud utilise des modèles pré-travaillées et n'effectue pas d'entraînement sur les données utilisateur. Et comme Nextcloud n'héberge pas, il n'a simplement pas accès aux informations personnelles.
Les clients de Nextcloud peuvent décider s'ils veulent utiliser l'IA et comment. L'Assistant Nextcloud peut fonctionner avec une variété de modèles de langage volumineux publics et privés, y compris des solutions SaaS et sur site. La solution sur site garantit que les données restent locales et ne sont pas divulguées à des tiers pour l'entraînement de nouveaux modèles d'IA.
Pour ceux qui ne sont pas prêts à mettre en place l'IA localement, Nextcloud collabore avec des champions technologiques européens offrant de l'IA-en-tant-que-service respectueuse des régulations de confidentialité européennes – sans divulgation de données, ni entraînement tiers.
Nextcloud Hub 10 positionne l'IA comme « désactivée par défaut, modulaire et complètement optionnelle ». Cette approche prudente ne risque-t-elle pas de vous marginaliser face aux concurrents qui intègrent l'IA par défaut dans chaque flux de travail ?
F.K : Oui, l'éthique d'abord, l'IA ensuite. Point. La sécurité et la conformité sont la priorité numéro un de nos clients – c'est notre avantage majeur face aux concurrents.
Nous construisons une entreprise durable pour le long terme, pas une croissance à court terme. Et franchement, beaucoup d'utilisateurs ne veulent pas d'IA du tout. Raison supplémentaire pour la désactiver par défaut et laisser chacun décider.
Vous proposez des modèles d'IA open source auto-hébergés (Llama, Mistral) et des partenariats avec OVHcloud, IONOS et Plusserver pour l' "IA-en-tant-que-service souveraine". Pourtant, ces modèles restent nettement moins performants que GPT-4, Claude ou Gemini – qui s'entraînent sur des milliards de points de données utilisateur. Acceptez-vous que votre IA éthique reste inférieure à celle des GAFAM, ou avez-vous une stratégie pour réduire cet écart de performance ?
F.K : Cela reste à voir. Actuellement, les modèles fermés ont un avantage, mais l'écart s'est considérablement réduit. DeepSeek l'a montré : ces avancées peuvent être fragiles. La recherche scientifique bouillonne, et les positions basculent régulièrement.
En vérité, un humain n'a pas besoin de digérer tout le savoir mondial pour parler intelligemment. En théorie, l'approche actuelle, qui se gave de données, n'est, elle non plus, pas nécessaire pour l'intelligence. Et honnêtement, on n'a pas toujours besoin du plus grand modèle disponible. Par exemple, la traduction, la reconnaissance vocale et d'autres opérations peuvent être effectuées par des modèles beaucoup plus petits qui peuvent être développés sans abus de droits d'auteur et de confidentialité.
Cela dit, pour le moment, les grandes entreprises technologiques déploient des modèles massifs même pour des tâches basiques, sponsorisant le client à hauteur de dizaines de milliards. Donc, jusqu'à ce que cette bulle éclate et que des sociétés comme OpenAI doivent réellement commencer à gagner de l'argent, ces modèles sont certainement susceptibles d'offrir un meilleur rapport qualité-prix. Mais cet avantage est largement dû à leur volonté de brûler énormément d'argent, pas à leurs approches contraires à l'éthique en matière de protection des données.
Ce qui compte, c'est que les utilisateurs Nextcloud puissent choisir. L'Assistant fonctionne en mode flexible et agnostique, laissant à chacun le choix de sélectionner son modèle LLM. Complètement hébergé en local, avec traitement interne des requêtes, ou alimenté par un service externe. Cela peut être un service d'IA proposé par l'un de nos partenaires – OVHCloud, IONOS ou Plusserver. Mais les organisations peuvent aussi choisir des modèles comme OpenAI, Dall-E ou Gemini.
Évidemment, cette dernière option contredit quelque peu l'idée de Nextcloud. Nos utilisateurs ne veulent généralement pas partager leurs données avec ces fournisseurs. Cependant, cela peut être tout à fait judicieux pour un sous-ensemble de données. Pour guider ce choix, nous proposons une notation éthique de l'IA aidant à sélectionner la solution alignée avec contraintes du client.
Microsoft Copilot et Google Workspace AI sont maintenant intégrés nativement à Office 365 et Workspace à des prix premium (30$/mois/utilisateur). Votre Assistant 3.0 est gratuit et optionnel. Comment monétisez-vous cette innovation en IA sans trahir votre modèle open source ?
F.K : Pour les utilisateurs professionnels, l'Assistant Nextcloud est fourni dans notre abonnement Ultimate. Nous savons que les géants de la tech perdent souvent de l'argent, même à ces prix élevés.
Il est difficile de faire une comparaison directe car ces géants ne vont pas sponsoriser indéfiniment les utilisateurs. De plus, certains d'entre eux investissent des milliards dans le développement de ces modèles, en espérant que cela paiera un jour à l'avenir. Alors que nous, nous intégrons simplement divers modèles disponibles dans notre logiciel.
En tout cas, notre objectif n'est pas d'être moins cher, mais meilleur. Le coût peut varier selon la configuration. Certains de nos clients cherchent à stocker d'énormes quantités de données "froides" pour quelques centimes par rapport aux prix élevés de Google, Amazon et Microsoft. D'autres au contraire recherchent des performances premium supérieures aux offres des hyperscalers et utilisant du calcul surdimensionné et du stockage ultra-rapide. Évidemment, dans ce cas-là, les coûts sont proportionnés.
Mais clairement, NextCloud offre un meilleur profil de risque. Au final, dormir paisiblement et sans aucune crainte, cela n'a pas de prix.
💬 À la rencontre de la tech
Au-delà des actualités et des tests, nous avons discuté avec les leaders de la Silicon Valley et les startups en pleine croissance à travers le monde pour mieux comprendre leurs enjeux, leurs visions et leurs valeurs. Découvrez comment ces acteurs clés façonnent l'avenir des technologies.
