"Imaginez un monde aux mains de Joseph Goebbels" - Interview Cryptomator

Le chiffrement fait l'objet d'une controverse croissante en Europe, depuis le projet de loi de I'UE sur le Chat Control jusqu'aux propositions de surveillance encore plus strictes de la Suisse. Que pensez-vous de cette situation ? Êtes-vous préoccupé par l'impact que ces réglementations pourraient avoir sur le développement de Cryptomator ou sur la capacité de vos utilisateurs à accéder à l'outil ?

Sebastian Stenzel : Cette tendance est très inquiétante ! On lit souvent que cela ne concerne que les contenus pédopornographiques ou la lutte contre la criminalité, mais ce que les politiciens qui prônent le Chat Control oublient de mentionner, c'est que les criminels peuvent facilement "sideloader" des applications de messagerie E2EE, même lorsque ces dernières sont officiellement interdites dans les boutiques d'applications. Donc finalement on peut s'interroger sur les véritables intentions derrière la suppression du chiffrement de bout en bout pour les "gens normaux".

Ces dernières années, nous avons vu comment les données extraites des profils des réseaux sociaux peuvent être utilisées à des fins de désinformation ciblée, ce qui influence les opinions et, en fin de compte, les élections. Mais les données publiées sur les réseaux sociaux ne sont RIEN comparées aux secrets que vous publiez dans vos messages privés. Imaginez maintenant un monde où ces données seraient accessibles à Joseph Goebbels ou Erich Mielke. Je me demande vraiment comment les démocrates peuvent même envisager de mettre en place des outils de surveillance de masse, sachant que des régimes autoritaires pourraient y avoir accès lors du prochain mandat...

Qu'en est-il de Cryptomator? Pour l'instant, nous espérons simplement que tout ira pour le mieux. Si la réglementation tente d'imposer des portes dérobées dans les produits de cryptage, nous verrons si nous pouvons contourner cette réglementation en délocalisant nos activités dans un autre pays. Après tout, il s'agit d'un produit numérique open source et on ne peut pas interdire le code source. Par contre, cela rendra le financement du développement beaucoup plus difficile, en affectant probablement toute activité commerciale.

La France, le Royaume-Uni et l'UE ont toujours fait pression pour obtenir des portes dérobées dans le chiffrement, mais la Suisse est allée encore plus loin en 2025 avec des propositions de surveillance plus strictes. En tant qu'entreprise allemande, la position politique de l'Allemagne sur le chiffrement aide-t-elle ou entrave-t-elle votre travail par rapport à ces approches plus agressives en Suisse et en France ?

S.S : Avec le gouvernement Merz, je ne me sens personnellement pas très rassuré quant à la fiabilité de la position politique. Ils sont connus pour revenir sur les changements qu'ils jugent trop libéraux et leur politique économique consiste à soutenir les industries automobile, aéronautique et fossile, ce qui rend la vie difficile aux industries du XXIe siècle. Concernant le Chat Control, ils ont changé d'avis à la dernière minute avant la réunion de l'UE en raison d'un tollé général de la société civile. Je ne sais pas comment il se prononcera la prochaine fois que le projet de loi sera à l'ordre du jour.