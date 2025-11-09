Interview DuckDuckGo : "nous atteindrons 50 milliards de requêtes par an d'ici 2028"

Pour grignoter des parts de marché à Google, certains s'acharnent. Comme Microsoft avec MSN Search, Live Search, Bing… L'entreprise de Redmond ne perd pas une seule occasion pour configurer son moteur par défaut, que ce soit dans Windows, ou dans Edge. Mais pour l'internaute, la promesse n'est pas tellement différente. L'objectif est le même : analyser les requêtes pour traquer les utilisateurs et leur retourner des publicités ciblées. Alors, à quoi bon ?

Et puis, il y a ceux qui tiennent une approche plus singulière. C'est le cas de DuckDuckGo, Qwant, Ecosia ou Brave. Souvent, c'est la perspective d'une meilleure confidentialité qui est mise en avant. Mais pendant des années, cet élément a été largement ignoré par la majorité des internautes. Alors pour ces acteurs secondaires, il faut s'armer de patience. Et doucement, les choses changent.

Le boom des moteurs dopés à l'IA n'y est certainement pas étranger. D'un côté, l'usage intensif des données personnelles est pointé de toute part, de l'autre, Perplexity, ChatGPT et cie défient directement Google et son éternel monopole. Dans ce virage, DuckDuckGo a plusieurs cartes à jouer et l'entreprise profite d'une belle croissance.

Beah Burger-Lenehan, vice-présidente de la division Produit chez DuckDuckGo et anciennement responsable produit chez Google, a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions.