La société Brave annonce avoir enregistré une croissance tant pour son navigateur que pour son moteur de recherche.
Si Google reste indétrônable sur le marché des navigateurs, parmi les challengers, les choses bougent petit à petit. Tous s'arrachent les quelques parts de marché restantes. De son côté, Brave semble en bonne voie.
Brave se démarque parmi les challengers à Google Chrome
Brave vient d'annoncer avoir franchi la barre des 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels avec plus précisément 101 millions d'utilisateurs. Chaque jour, 42 millions d'internautes utiliserait le navigateur centré sur la vie privée
L'éditeur explique que la croissance s'est maintenue à un rythme soutenu avec une moyenne de 2,5 millions de nouveaux utilisateurs chaque mois au cours des deux dernières années. A contrario, d'autres navigateurs alternatifs comme Firefox continuent leur lent déclin.
Brave a particulièrement bénéficié de l'implémentation du Digital Markets Act (DMA) en Europe, avec une augmentation de 50% des installations quotidiennes sur iOS dans l'Union européenne grâce au screen ballot de choix de navigateur introduit avec iOS 17.4.
Brave Search accélère sa croissance
Le moteur de recherche Brave Search affiche lui aussi une progression avec plus de 1,6 milliard de requêtes mensuelles, soit près de 20 milliards par an. Le service traite quotidiennement plus de 50 millions de requêtes utilisateurs. L'entreprise se targue d'être l'un des trois seuls moteurs de recherche véritablement indépendants dans le monde occidental. Brave ne se prive d'ailleurs pas de lancer une pique à DuckDuckGo :
"Contrairement à Google d’Alphabet ou à Bing de Microsoft, ainsi qu’aux fournisseurs soi-disant indépendants comme DuckDuckGo (qui dépend de Bing pour ses résultats), Brave ne biaise pas, ne censure pas les résultats et ne manipule pas son algorithme de recherche."
Brave Search génère chaque jour plus de 15 millions de réponses générées par IA. D'ailleurs, le moteur commence à se décloisonner du navigateur puisque 8% des requêtes quotidiennes provenant d'autres navigateurs, notamment Chrome.
- settingsMoteur de rendu : Chromium
- extensionExtensions disponibles
- groupCible : technophiles
- center_focus_strongParticularité : centré sur la vie privée
- devicesPlateformes : bureau & mobile
Brave se positionne comme le gardien de votre confidentialité sur le web. Doté d'un bloqueur de publicités et de traqueurs intégré, ce navigateur vous assure une navigation respectueuse de votre sphère privée. Mais Brave ne s'arrête pas là : il brille également par ses performances élevées, surpassant Google Chrome en vitesse d'affichage des pages jusqu'à trois fois. Multiplateforme, Brave est accessible sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS, facilitant ainsi son adoption sur l'ensemble de vos appareils.