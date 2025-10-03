Brave vient d'annoncer avoir franchi la barre des 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels avec plus précisément 101 millions d'utilisateurs. Chaque jour, 42 millions d'internautes utiliserait le navigateur centré sur la vie privée

L'éditeur explique que la croissance s'est maintenue à un rythme soutenu avec une moyenne de 2,5 millions de nouveaux utilisateurs chaque mois au cours des deux dernières années. A contrario, d'autres navigateurs alternatifs comme Firefox continuent leur lent déclin.

Brave a particulièrement bénéficié de l'implémentation du Digital Markets Act (DMA) en Europe, avec une augmentation de 50% des installations quotidiennes sur iOS dans l'Union européenne grâce au screen ballot de choix de navigateur introduit avec iOS 17.4.