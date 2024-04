DuckDuckGo lance un abonnement avec VPN inclus, bientôt en France ?

On connaissait déjà bien DuckDuckGo pour son navigateur et son moteur de recherche privés. Le voilà qui annonce compléter son offre avec de nouveaux outils consacrés à la protection de l'anonymat et des données personnelles. Baptisée PrivacyPro, cette suite de sécurité est déjà disponible aux États-Unis moyennant 9,99 dollars par mois. Une première pour l'entreprise qui, jusqu'à présent, mettait un point d'honneur à distribuer gratuitement ses applications et ses services.