Ça y est ! Le navigateur DuckDuckGo, gardien de la vie privée, est dispo sur Windows !

DuckDuckGo ressemble trait pour trait aux navigateurs connus comme Chrome ou Edge : rangée d'onglets située en haut de fenêtre et grande zone de texte pour les recherches et la saisie d'URL. Le moteur de recherche défini par défaut est DuckDuckGo, mais celui-ci est facilement modifiable. Il propose également une fonctionnalité unique. Une visionneuse YouTube appelée DuckPlayer peut supprimer le ciblage publicitaire, les recommandations et le suivi d'une page YouTube.