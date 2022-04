Voici à quoi ressemble le navigateur signé DuckDuckGo

DuckDuckGo est bien connu des internautes avertis. Le moteur de recherche est pensé et conçu pour préserver la vie privée et la confidentialité des données personnelles, à l'inverse d'un Google par exemple, dont le modèle économique, fondé sur la publicité en ligne, est bâti sur la collecte de données. DuckDuckGo a décidé d'aller plus loin et propose depuis quelques jours une version d'essai de son premier navigateur pour Mac. Nous avons reçu le code d'invitation et avons pu essayer le logiciel quelques heures durant notre navigation quotidienne.