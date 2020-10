Microsoft annonce la disponibilité de WebView 2, fondé sur Chromium

Soulignons cependant que WebView 2 n'est pour l'heure disponible que pour les applications Win 32 écrites en C et C++. WebView 2 pour le framework .NET est attendu pour la fin de l'année. De son côté, WebView 2 pour le framework plus moderne WinUI 3 devrait être disponible en version stable l'année prochaine.

Le projet Chromium de Google reçoit des mises à jour toutes les six semaines. C'est d'ailleurs sur ce cycle que Google publie une nouvelle version stable de son navigateur Chrome. Microsoft a calqué cette cadence pour implémenter continuellement la dernière version de Chromium au sein de Edge. Il n'est donc pas surprenant que l'éditeur souhaite également proposer une nouvelle version du kit de développement toutes les six semaines également.