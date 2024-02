Le navigateur DuckDuckGo peut maintenant synchroniser vos données, et sans compte !

DuckDuckGo promet qu'il ne voit aucune donnée. Et pour cause, la sauvegarde est chiffrée de bout en bout et la synchronisation entre appareils utilise un système de code QR ou alphanumérique en local. Le premier est utilisé sur mobile et le second, logiquement, sur desktop. Toutes les étapes à suivre sont expliquées après avoir sélectionné « Démarrer la synchronisation » dans les paramètres du logiciel.