Brave : la synchronisation désormais plus large entre Android et les versions desktop

Brave annonce que le Sync v2, c'est son nom, offre « une fonctionnalité entièrement revue pour synchroniser [des appareils] de bureau à bureau, et entre ordinateur de bureau et appareil Android ». Les utilisateurs de Brave peuvent synchroniser un nombre de données bien plus important, à condition d'avoir installé, sur PC comme sur mobile, la version 1.12 de Brave. Parmi les données possibles à synchroniser, on trouve les favoris, les mots de passe, les formulaires automatiques, l'historique, les onglets ouverts, les extensions, les thèmes ou encore les paramètres, qui peuvent être transférés aisément d'un appareil à un autre.