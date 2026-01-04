"Chaque attaque bloquée est une victoire, peu importe le logo affiché à l'écran" - Interview Bitdefender

Bitdefender est essentiellement le moteur silencieux qui fonctionne sous le capot pour environ 30 à 40% de l’industrie. Est-ce frustrant de voir votre technologie protéger les clients de vos concurrents, ou gardez-vous une “sauce secrète” exclusivement pour vos propres produits ?

Bogdan Botezatu : Nous ne considérons pas les autres éditeurs de solutions de sécurité comme des concurrents au sens traditionnel du terme. Les vrais concurrents sont les groupes criminels qui tentent de pénétrer les réseaux, de voler des données et d’extorquer leurs victimes. Tout le monde du côté de la défense rame dans la même direction, et lorsque notre technologie se retrouve à protéger les clients d’un autre fournisseur, nous le voyons comme une grande victoire : cela réduit les risques cyber au niveau mondial. C’est notre objectif, et nous sommes heureux d’être le partenaire privilégié d’un nombre significatif d’acteurs de premier plan.

À plus grande échelle, l’écosystème bénéficie de la diversité. Les différents fournisseurs assemblent leurs capacités de manières variées : interfaces, workflows, ensembles de fonctionnalités et philosophies différentes. Cela permet aux utilisateurs de choisir le produit qui correspond à leur façon de travailler, au lieu de forcer tout le monde dans le même moule. Cela crée aussi une pression saine pour que nous innovions, améliorions la vitesse de détection, réduisions l’empreinte et maintenions des tarifs raisonnables.

Il existe également un avantage pratique. Un paysage défensif diversifié complique la tâche des cybercriminels. Lorsque les attaquants ne peuvent pas prédire de manière fiable quelle pile de sécurité ils vont rencontrer, ils ne peuvent pas industrialiser leurs attaques aussi facilement. Un mélange varié de moteurs et d’architectures crée une sorte "d’immunité collective" : même si une couche échoue, les autres tiennent.

Donc non, ce n’est pas frustrant. Nous accordons des licences technologiques parce que cela contribue à élever le niveau pour tout le monde. Nos propres produits disposent toujours de zones où nous allons plus loin, mais dans l’ensemble, chaque attaque bloquée est une victoire, peu importe le logo affiché à l’écran.

Les antivirus deviennent des “super-apps” massives avec VPN, gestionnaires de mots de passe, protection d’identité… Est-ce une réponse technique aux menaces modernes, ou une stratégie de survie économique face à Windows Defender, gratuit et en amélioration ?

B.B : C’est d’abord une réponse technique. Le paysage des menaces ne se limite plus aux malwares basés sur des fichiers, donc un modèle AV classique laisserait les utilisateurs exposés. Les attaquants exploitent des Wi-Fi non sécurisés, des identifiants faibles, des mots de passe réutilisés, du credential stuffing, des sites de phishing, des identités volées et des données personnelles exposées. Chaque vecteur d’attaque nécessite son propre contrôle. La pile produit s’élargit parce que les attaques touchent désormais des zones qu’un moteur monofonction ne peut plus couvrir.

Nous proposons aussi un large éventail d’outils gratuits pour combler les failles de base - déchiffreurs de ransomwares, filtrage du trafic, analyse des appareils, etc. Ils existent parce que tous les utilisateurs n’ont pas besoin ou ne peuvent pas s’offrir la suite complète, et que relever le niveau minimal profite à tous. Plus nous aidons les gens à sécuriser les points faibles évidents, plus il devient difficile pour les criminels d’opérer à grande échelle.

Notre rôle est d’aller plus loin là où une protection avancée est nécessaire, et de couvrir des parties de la chaîne d’attaque qu’un antivirus basique, par conception, ne traite pas : protection d’identité, VPN sécurisé pour réseaux hostiles, hygiène des mots de passe, filtrage réseau, exposition IoT, protection multiplateforme, etc. Ce ne sont pas des “add-ons”, mais des couches défensives que les attaquants cherchent régulièrement à contourner.