À la fin des années 1990, le ton se durcit avec CIH, plus connu sous le nom de Tchernobyl, qui cible directement les exécutables Windows 9x. Le virus se niche dans des logiciels piratés ou distribués sur CD et se fait remarquer par ses capacités particulièrement anxiogènes pour l’époque, puisqu’il peut, sur certaines configurations, corrompre le BIOS et empêcher le démarrage de la machine. Même si toutes les victimes n’en subissent pas les conséquences extrêmes, Tchernobyl referme la parenthèse des virus essentiellement véhiculés par des supports physiques et des exécutables isolés, démontrant qu’un malware peut mettre un PC hors service de manière beaucoup plus spectaculaire qu’un simple fichier endommagé.

Le vrai basculement pour l’écosystème Windows survient dans la foulée, quand la messagerie électronique et les macros Office deviennent des vecteurs d’attaque à grande échelle. Melissa, en 1999, exploite des macros Word pour se répliquer via Outlook. Le ver envoie le document infecté aux cinquante premiers contacts du carnet d’adresses, provoque des engorgements massifs de serveurs mail et paralyse des entreprises entières. L’année suivante, ILOVEYOU pousse la logique encore plus loin avec un fichier joint présenté comme une lettre d’amour qui, une fois ouvert, écrase des fichiers, se copie partout et poursuit sa propagation via la messagerie.

Ces campagnes désignent la combinaison Windows + Office + Outlook comme triptyque idéal pour les attaquants. Elles mettent aussi en évidence la force d’un simple objet de mail bien trouvé, capable de déclencher un réflexe de clic même chez des personnes pourtant averties. On ne parle pas encore de phishing au sens moderne, mais le principe est déjà là. Sur le plan médiatique, elles contribuent à associer durablement l’image de Windows à celle d’un système vulnérable, au moment où l’écosystème antivirus commence tout juste à se structurer pour le grand public.

Face à ce type d’attaque, Microsoft ne peut plus se contenter de renvoyer la responsabilité aux victimes en brandissant l’argument « à vous d’installer un antivirus et de faire attention » comme un paratonnerre. Office durcit progressivement la gestion des macros, avec des avertissements intrusifs, des macros désactivées par défaut et des options plus fines pour limiter l’exécution de code issu de documents téléchargés. Outlook limite certains types de pièces jointes, met davantage en avant les extensions de fichiers et restreint plusieurs comportements automatiques. Cette période consolide aussi l’idée qu’un PC Windows doit impérativement être équipé d’un antivirus, qui devient alors un compagnon quasi-obligatoire de l’OS.