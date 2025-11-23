À l'occasion des 40 ans de Windows, je vous propose de revenir sur les versions ratées, au pire, ou mal-aimées, au mieux, du système de Microsoft. Car derrière les success stories de Windows 95, NT, XP ou, encore, 10, le géant de Redmond s'est fourvoyé plusieurs fois entre lancements bogués, ambitions technologiques démesurées ou, encore, volonté d'imposer sa vision au détriment des utilisateurs. Bienvenue dans la petite boutique des horreurs.

Quand la rédaction de Clubic s'est réunie pour réfléchir aux sujets autour des 40 ans de Windows, j'ai aussitôt proposé celui-ci. Je n'avais pas pu l'écrire pour les 50 ans de Microsoft : il fallait bien que je me rattrape. Je précise d'entrée que je suis un inconditionnel de Windows. Pas de Windows 3.1 ou 95, non : de Windows NT. Le jour où j'ai découvert ce système quasi incassable et réellement multitâche (à une époque où les OS grand public étaient à peu près aussi fiables qu'une voiture italienne des années 70 en plein hiver), ma vie informatique a basculé. Windows NT 3.51, NT 4.0, puis Windows 2000 et XP restent mes chouchous. Ils ont préfiguré les systèmes que nous utilisons aujourd'hui, mais sans tous ces services et limitations qui les alourdissent et les font parfois yoyoter.

Bref, j'aime Windows. Mais je ne les aime pas tous. Voici donc mon top 5 des versions les moins réussies - qui a dit boguées ? - du système de Microsoft.