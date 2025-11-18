Microsoft a officiellement présenté son chantier sécu comme une étape de la Windows Resiliency Initiative, une feuille de route qui vise à rendre l’OS plus prévisible et nettement plus simple à réparer. Quand une mise à jour déraille ou qu’une configuration part en vrille, la machine doit pouvoir revenir à un état fonctionnel sans passer par un reformatage complet, ni faire transpirer les équipes IT. Microsoft avait introduit le « quick machine recovery » pour les incidents généraux, mais les nouvelles fonctions annoncées étendent clairement cette logique à des scénarios catastrophe plus fins, pour des machines isolées ou des groupes de postes ciblés.

Le centre de gravité se déplace donc vers Intune, qui devient la console de pilotage de ces outils. L’idée est ici de permettre aux équipes IT de prendre la main sur l’environnement de récupération Windows depuis la gestion de parc, de choisir les bons outils selon la gravité de l’incident et d’orchestrer la remise en état des postes à distance. Intune pourra envoyer des scripts de récupération directement sur les machines ou déclencher des actions de réparation sans demander d’intervention locale, ce qui change la donne dans des entreprises où l’essentiel du parc est désormais hybride ou entièrement distant.

Dans la même logique de transparence et de maîtrise des incidents, Microsoft introduit aussi Autopatch update readiness, une nouvelle capacité en préversion. L’outil promet de donner une vue beaucoup plus claire de l’état du parc avant un déploiement de mise à jour, en identifiant les postes prêts à être mis à jour et ceux qui risquent de poser problème, avec les raisons associées. Depuis un tableau de bord unifié dans Intune, les équipes peuvent ainsi repérer les machines en manque de télémétrie, les conflits de politiques ou d’autres blocages potentiels, et corriger la situation en amont au lieu de découvrir les dégâts après coup.

Dans tout ce dispositif, Point-in-time restore doit permettre à la fois aux utilisateurs et aux admins de ramener une machine à un état antérieur à l’incident en quelques minutes, système, applications, paramètres et fichiers locaux compris, sans sombrer dans un diagnostic interminable.

Pour les cas plus lourds, Microsoft mise sur Cloud rebuild. Dans les grandes lignes, cette fonction autorise le téléchargement et la réinstallation depuis le cloud d’une image propre de Windows 11, drivers compris, pour les PC partiellement ou totalement inutilisables. Une fois la base remise à neuf, les données, les applications et les réglages sont restitués grâce à Intune, Windows Autopilot, Windows Backup pour les organisations et OneDrive. Une machine instable ou un système entièrement corrompu n'imposent donc plus de repartir de zéro. L’entreprise garde la main et la machine repart sur une configuration conforme.

L’ensemble de ces nouvelles capacités de récupération, y compris Point-in-time restore et Cloud rebuild, sont annoncées en préversion pour la première moitié de 2026.