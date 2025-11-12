Jusqu’ici, utiliser une passkey sur Windows relevait plus du bricolage que d’une expérience fluide. Le système savait valider une authentification via Windows Hello, mais seulement si le site proposait explicitement ce mode de connexion et savait dialoguer avec l’OS. Dans les autres cas, il fallait passer par une extension de gestionnaire de mots de passe ou s’en remettre à Edge, chacun suivant sa propre logique. Résultat, une expérience fragmentée, incohérente et difficile à appréhender.

Mais la situation évolue enfin puisque Windows 11 joue désormais les intermédiaires entre le service auquel on se connecte, le coffre qui stocke la clé et l’authentification locale. Dans les grandes lignes, l’OS intercepte la demande, valide l’identité via Windows Hello puis récupère la clé chez le fournisseur choisi. Autrement dit, plus besoin de dépendre d’une extension ou d’un navigateur spécifique puisque les identifiants sont dorénavant gérés au niveau du système, et non plus en périphérie. Par là même, seule la personne devant l’écran peut déverrouiller ses identifiants, l’accès reposant sur un facteur local (PIN, visage, empreinte).

En théorie, la fonctionnalité est disponible pour tout le monde depuis la mise à jour de sécurité de novembre. Pour l’heure, seuls Microsoft Password Manager (dérivé du gestionnaire intégré à Edge et à présent fourni comme module complémentaire Windows), 1Password et Bitwarden sont pris en charge, une fois installés puis activés dans les Paramètres > Compte > Clés d’accès. À noter également que le procédé s’appuie sur une API toute fraîche, pensée pour permettre à d’autres services de suivre le mouvement.