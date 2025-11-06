Les passkeys reposent sur le standard ouvert FIDO2 et utilisent le chiffrement à clé publique pour authentifier les utilisateurs. Concrètement, chaque compte stocke une clé privée unique liée à un site web spécifique, tandis que le service en ligne ne conserve qu'une clé publique. Donc même en cas de fuite de données côté serveur, les données restent chiffrées et donc protégées, puisque la clé privée ne quitte jamais l'appareil de l'utilisateur.

L'authentification s'effectue soit via la reconnaissance faciale, l'empreinte digitale ou un code PIN de l'appareil, sans jamais saisir de mot de passe traditionnel. Car il s'agit d'éliminer au maximum les risques liés aux mots de passe faibles ou réutilisés, tout en bloquant les potentielles attaques par hameçonnage ou par credential stuffing.