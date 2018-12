Le ver WannaCry continue de faire des victimes

Un nom de domaine comme antidote

Une menace en sourdine dans près de 200 pays

Source : BleepingComputer

Apparu en mai 2017,est un ransomware ayant fait plus de 300 000 victimes en quelques jours . Son principe : chiffrer les données personnelles présentes sur les ordinateurs infectés et demander une rançon en l'échange de la clé de déchiffrement permettant de récupérer les fichiers cryptés.Le virus avait pu être endigué grâce à l'intervention de Marcus Hutchins , chercheur en cybersécurité chez Kryptos Logic. Pour cela, l'informaticien, qui avait d'abord souhaité rester anonyme, avait simplement, ce qui avait entraîné laPour fonctionner, le malware utilisait en effet une URL composée de caractères aléatoires, à titre de vérification. Si cette adresse était inaccessible, WannaCry continuait d'agir et de se propager. Dans le cas contraire, il était bloqué.Mais « bloqué » ne signifie pas « supprimé ». Des chercheurs de Kryptos Logic ont toujours accès aux statistiques associés au nom de domaine lié à WannaCry et ont ainsi pu constater que le ransomware était. Un an et demi après son apparition, il continue de s'y exécuter, vérifiant la disponibilité de l'URL, pour reprendre son activité en cas de faille.Ainsi, le domaine ferait l'objet de, issues de 630 adresses IP uniques, venant de 194 pays différents, les plus représentés étant la Chine, l'Indonésie et le Vietnam. De plus, les chiffres montrent des pics pendant les jours ouvrables, aux heures de bureau, ce qui tend à prouver queEt renfermer une telle menace endormie ne doit pas être pris à la légère. Il suffit effectivement d'une panne de serveur pour que l'URL de vérification de WannaCry soit inaccessible, entraînant de fait la réactivation du ransomware. C'est pourquoi Kryptos Logic recommande d'utiliser un outil de détection permettant de déterminer si votre ordinateur fait partie des victimes.