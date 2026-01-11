L'Europe bouillonne avec le "Chat Control", et la Suisse envisage de réviser sa loi sur la surveillance des télécommunications, qui pourrait forcer les messageries chiffrées à coopérer davantage avec les autorités. Comment Threema se positionne face à toutes ces pressions réglementaires ? Et quelle est votre limite? Jusqu'où iriez-vous pour protéger le chiffrement de bout en bout ?

Danilo Bargen : Nous rejetons catégoriquement la surveillance de masse. Threema a été conçue pour garantir une communication sécurisée et conforme à la protection des données. La vie privée est un droit humain, et nous croyons que les utilisateurs d'Internet devraient pouvoir échanger des pensées et des idées sans être suivis par des entreprises ou surveillés par des gouvernements, sous quelque forme que ce soit. Tout comme il est possible d'avoir une conversation privée dans la vie réelle, ce devrait être possible en ligne.

La surveillance de masse va à l'encontre de tout ce que Threema représente, et c'est une très mauvaise idée pour plusieurs raisons. Non seulement elle est inefficace et incompatible avec la démocratie, mais elle affaiblit également la sécurité des données.

Concernant la proposition Chat Control, il semble que, pour le moment, l'analyse des messages ne sera pas rendue obligatoire, ce qui constitue une victoire en soi. Cependant, une décision définitive n'a pas encore été prise, nous surveillons donc la situation de près.

Pour la révision du VÜPF, la première période de consultation s'est terminée le 6 mai 2025 (nous avons également soumis nos commentaires). À notre connaissance, une analyse d'impact réglementaire sera désormais commandée. Sur la base du premier projet, qui a reçu des retours très négatifs lors de la première consultation, et des résultats de cette analyse, le Département fédéral de la justice et de la police, auquel appartient le Service de surveillance des postes et télécommunications, élaborera un nouveau projet qui subira une deuxième consultation.

La proposition de révision du VÜPF suisse stipule que les fournisseurs de services de communication avec plus d'1 million d'utilisateurs ou 100 millions de CHF de chiffre d'affaires annuel seront soumis à des obligations de surveillance plus strictes. Threema atteint-elle ces chiffres ? Et si c'est le cas, comment envisagez-vous de gérer cette nouvelle classification sans compromettre votre modèle de sécurité Zero Knowledge ?

D.B : Avec plus de 12 millions d'utilisateurs, Threema serait affectée par cette nouvelle classification.

Si l'ordonnance VÜPF nous obligeait à collecter plus de données utilisateur (et/ou à les conserver plus longtemps) que techniquement nécessaire, nous la combattrions par tous les moyens à notre disposition. Si nécessaire, nous serions prêts à lancer une initiative populaire. Le peuple suisse devrait avoir son mot à dire sur des décisions ayant des conséquences aussi drastiques.