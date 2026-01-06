Fuite de métadonnées : WhatsApp corrige une faille, enfin, presque

La fonction multi-appareils crée une session distincte pour chaque terminal connecté. WhatsApp génère alors des identifiants cryptographiques uniques : les Signed Pre-Key ID et One-Time Pre-Key ID. Ces valeurs présentent des différences selon la plateforme. Sur Android, le Signed Pre-Key ID s'incrémentait lentement depuis zéro, avec une progression mensuelle. Sur iOS, les valeurs suivaient un schéma radicalement différent.

Un attaquant pouvait interroger les serveurs WhatsApp pour récupérer ces informations sans aucune interaction avec la victime. Aucune notification n'apparaissait pendant cette reconnaissance discrète. Cette technique d'empreinte digitale permettait potentiellement d'opérer des attaques ciblées : les pirates étaient en mesure d'identifier le système d'exploitation avant de déployer un exploit adapté, par exemple en ciblant uniquement les terminaux Android sans alerter les possesseurs d'iPhone.

Le chercheur Tal Be'ery explique avoir déjà exposé des fuites similaires lors de la conférence WOOT'24 en août 2024, en expliquant comment le nombre et le type d'appareils connectés pouvaient être identifiés. Gabriel Karl Gegenhuber et son équipe ont ensuite détaillé cette vulnérabilité d'identification d'OS lors de WOOT'25. Les chercheurs ont démontré que ces informations pouvaient être enchaînées pour mener des attaques de type APT (Advanced Persistent Threat), comme par exemple avec un spyware de type Paragon.