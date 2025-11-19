Lorsqu'un utilisateur ajoute un numéro de téléphone à ses contacts, l'application vérifie tout de suite s'il correspond à un compte actif sur la messagerie et affiche généralement la photo de profil et le nom associé. Les chercheurs ont automatisé ce processus en testant toutes les combinaisons possibles de numéros. En seulement trente minutes, ils ont capturé les 30 premiers millions de numéros américains. Aucun système de protection n'avait été mis en place pour limiter le nombre de requêtes envoyées. "Nous étions un peu surpris", explique Gabriel Gegenhuber, l'un des chercheurs, "alors nous avons continué".

Ils ont ainsi pu extraire les numéros de téléphone de 3,5 milliards d'utilisateurs du service de messagerie. Pour environ 57% de ces utilisateurs, ils ont réussi à accéder à leurs photos de profil, et pour 29% supplémentaires, au texte de leurs profils. Dans les pays où la messagerie est particulièrement populaire, les chercheurs affirment avoir récupéré 750 millions de comptes en Inde et 206 millions au Brésil, avec, dans plus de 60% des cas, les photos de profils.