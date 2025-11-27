L'API de WhatsApp permettait à n'importe quelle application d'interroger si un numéro de téléphone correspondait à un compte enregistré. Les chercheurs ont envoyé environ 7 000 requêtes par seconde depuis une seule adresse IP sans jamais être bloqués, ni subir de limitation de débit. Au total, ils ont pu vérifier plus de 100 millions de numéros par heure.

Au-delà de la simple identification des comptes actifs, les chercheurs ont pu collecter les photos de profil publiques pour environ deux tiers des utilisateurs américains, ainsi que les textes "À propos" configurés par certains. Ces derniers y affichaient des opinions politiques, leur orientation sexuelle, des affiliations religieuses ou même des liens vers des comptes OnlyFans et des adresses professionnelles d'organisations sensibles.

L'analyse a également révélé des millions de comptes actifs dans des pays où WhatsApp est officiellement interdit : près de 60 millions en Iran avant la levée de l'interdiction, 2,3 millions en Chine, 1,6 million au Myanmar et même… 5 en Corée du Nord.