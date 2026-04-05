Framasoft a progressivement réduit son catalogue de services grand public (Framapad, Framadate, Framadrop…) pour se recentrer sur quelques projets phares. Avez-vous atteint les limites de ce qu'une structure de votre taille peut porter, ou est-ce une vraie décision stratégique assumée ?

Gaëtan Chabert : En réalité, il y a eu plusieurs phases d'évolutions de notre catalogue et de notre positionnement vis-à-vis de celui-ci.

Tout d'abord, en 2014, nous avons lancé la campagne Dégooglisons Internet. Celle-ci avait pour but de montrer, par l'exemple, qu'une pléthore d'alternatives libres aux services propriétaires bien connus et largement utilisés existait, et qu'en plus ils étaient tout à fait convenables pour les besoins du quotidien.

Pendant trois ans, nous avons ouvert presque un service par mois, ce qui a donné beaucoup de visibilité à Framasoft !

Cependant, assez rapidement, nous avons fait le constat que nous ne voulions pas assumer des millions d'utilisatrices et utilisateurs sur nos services. Il nous aurait fallu croître rapidement et nous souhaitions (et souhaitons toujours) rester une petite structure, à taille humaine.

Nous avons donc cherché à essaimer en initiant, notamment, le collectif des CHATONS, dont le but est d'être les "AMAP du numérique".

En 2017, le collectif CHATONS a été créé et nous voulions mettre l'accent sur celui-ci à travers notre campagne : « Contributopia ». Au fil du temps, nous avons fermé des services, notamment ceux qui nous demandaient un travail de modération trop important. Nous ne souhaitons pas être le seul hébergement associatif/militant, nous voulons qu'il en existe plein !

Cependant, plus récemment, malgré l'existence d'une centaine de CHATONS, nous avons fait un nouveau constat : l'état de l'environnement numérique (et du monde, en général) s'empire. Et personne ne semble vouloir ou pouvoir prendre de la place pour créer des espaces de respiration dans tout ça, malgré nos années d'effort !

Alors, face au besoin croissant, nous avons décidé de donner un coup de jeune à la campagne « Dégooglisons Internet » en mettant à jour certains services et en proposant d'autres.

Aujourd'hui, la dynamique de Framasoft est donc d'ouvrir des services (lorsque l'usage nous semble pertinent) plutôt que d'en fermer et d'assumer pleinement le fait d'être, à notre connaissance, le plus gros hébergeur de services non-marchand du monde !

Vous avez lancé Framaspace pour équiper les associations et collectifs de petite taille avec une suite numérique éthique. Quel bilan en tirez-vous aujourd'hui, et ce projet peut-il devenir l'axe central de Framasoft pour les cinq prochaines années ?

G.C : Framaspace est sans doute l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire de Framasoft. À la fois techniquement, mais aussi vis-à-vis du service rendu. Car Framaspace permet à des collectifs divers et variés de travailler collaborativement en s'affranchissant entièrement des GAFAM ! À une époque où le modèle associatif est attaqué et subit des baisses drastiques de subventions, pouvoir bénéficier gratuitement d'un Framaspace est une aide considérable pour de nombreuses associations !

Framaspace est aujourd'hui utilisé par plus de 2800 collectifs, et malgré cela, dans l'ensemble, nous sommes vraiment ravis du déroulement du projet !

Bien sûr, Framaspace est encore un pari pour nous, car c'est un projet qui nous coûte cher et dont le modèle économique repose entièrement sur la solidarité (comme tout ce que nous faisons). Nous espérons que les collectifs qui apprécient Framaspace contribueront à ce modèle. Nous verrons bien sur le long terme !

En revanche, si Framaspace est un de nos projets phares, il est difficile de le décrire comme l'axe central de Framasoft. Nous avons beaucoup d'autres projets/activités qui nous demandent un investissement conséquent. PeerTube, par exemple, notre alternative à YouTube, nous demande beaucoup de temps et d'énergie.

Mais il y a aussi Dégooglisons Internet, qui s'étoffe en services et nous demande des efforts de maintenance et de rénovation pour les services les plus anciens !

Puis il y a la question de l'IA, dans toutes les bouches aujourd'hui. C'est un sujet inévitable, surtout en tant qu'association d'éducation populaire aux enjeux du numérique. Nous avons passé les dernières années à concevoir notre critique du sujet et à proposer des ressources pour mieux le comprendre. Nous pensons que lorsque la bulle économique autour de l'IA explosera, certains acteurs (trop gros pour tomber) resteront et prendront la part du lion. Cet ensemble de technologies imposées dans tout l'environnement numérique semble malheureusement parti pour rester et nous devons permettre à nos bénéficiaires de faire face au tsunami que cela représente dans leurs vies (numériques, et en dehors).