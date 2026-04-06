Autrement dit, selon l’entreprise, le partage ne détourne pas les abonnés existants : il permet d’en créer de nouveaux. Jonathan explique d'ailleurs un phénomène qui survient notamment dans le cadre du partage de compte : « Quand vous partagez un abonnement, vous résiliez moins, et vous ouvrez l’accès à des utilisateurs qui seraient sinon restés en dehors du marché.»



L’image est simple selon lui : « C'est comme le covoiturage. Si vous avez les moyens, vous partez seul. Sinon, vous partagez les frais. » Et il est certain que dans un marché où les abonnements s’accumulent et dans un contexte économique délicat, cette logique trouve un écho croissant.