Sur les cinq plateformes de streaming vidéo analysées, le taux de churn volontaire moyen atteint 8,87 % par mois. Projeté sur douze mois, cela dépasse 39,4 millions de départs. Le churn, c'est le taux de résiliation volontaire : le pourcentage d'abonnés qui choisissent activement de quitter un service sur une période donnée, sans y être contraints par un problème technique ou une fin de période d'essai. Aucune des cinq plateformes analysées n'échappe à cette logique, quelle que soit sa taille ou la profondeur de son catalogue. Les abonnés s'inscrivent pour un titre précis, comme une série ou un film, puis repartent une fois leur objectif atteint. Selon Jonathan Lalinex, cofondateur de Spliiit, les utilisateurs ne se demandent plus s'ils vont résilier, mais quand.

Ce comportement porte un nom : le binge-and-churn. S'abonner, consommer en rafale, résilier. Sur le marché français, Spliiit l'observe désormais à grande échelle, sur six mois de données agrégées et anonymisées. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les grandes plateformes ne sont pas mieux protégées que les petites, au contraire.