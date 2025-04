Une autre stratégie est de faire culpabiliser le consommateur. On vous demande si vous êtes sûr de votre choix, on sous-entend que vous renoncez à une offre qui améliore considérablement votre existence et le tour est joué. Une autre raison peut aussi faire reculer de nombreuses personnes : après avoir investi plusieurs mois dans une plateforme inutile, on garde malgré tout l'espoir de trouver un jour un contenu qui nous plaise. C'est le fameux FOMO (Fear Of Missing Out).