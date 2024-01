Le streaming ne fait plus recette aux Etats-Unis, les abonnés fuient les plateformes !

Hulu, Disney+, Apple TV+, Netflix, Prime Video, ou même bientôt Max en France. Les services de streaming sont en 2023 extrêmement nombreux. Ce qui finit par coûter cher au consommateur, particulièrement en période d'inflation. Résultats, ils sont de plus en plus nombreux aux États-Unis à tout simplement décider d'arrêter les frais.

Ainsi, selon des chiffres d'Antenna, cités par le Wall Street Journal, le taux de défection des clients des grandes plateformes a atteint les 6,3% en novembre 2023, alors qu'il était de 5,1% un an plus tôt. Et une tendance plus large se dégage quand on observe d'autres chiffres. Ainsi, sur les deux dernières années, le nombre de clients de ces deux grands services à annuler au moins trop abonnements est passé en trois ans de 9,54% (janvier 2021) à 24,38% (novembre 2023).