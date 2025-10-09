sebstein

Il n’y a pas de que l’oubli.

Il y a aussi les intrications entre services. Même si on utilise plus un service, il faut parfois le conserver pour faire fonctionner un autre service.

C’est par exemple surtout le cas des services de mails. Lorsque l’on a utilisé son email pour s’inscrire à de nombreux autres services, même si on a plus besoin du service mail en soi, il est nécessaire de le conserver dans le cas ou un autre service doit renvoyer un code de vérification pour se logger par exemple ou si on a oublié un MDP. Certes, on peut remplacer l’email sur tout les services sur lesquels on s’est inscrit (quand c’est possible), mais ça prend beaucoup de temps et sans être certain de tous les avoir passés en revue.

Autre cas encore plus problématique et qui concerne encore une fois les mails : on crée un nom de domaine personnalisé pour une société et on héberge un serveur mail que l’on associe à ce NDD. Plus tard, la société change (un peu ou beaucoup) de nom. On crée alors un nouveau NDD et on transfère les mails. Sauf qu’on ne peut pas résilier sans danger l’autre NDD : une personne malveillante pourrait le récupérer et l’associer à son serveur mail pour récupérer les mails de personnes qui n’auraient pas mis à jour la nouvelle adresse de contact ou faire modifier le mot de passe d’un service qu’on aurait oublié de transférer ou encore envoyer des mails en usurpant notre identité.