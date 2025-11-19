Quatre nouveaux services viennent étoffer la gamme. FramaPDF permet de signer, annoter et fusionner des documents PDF sans transmettre les fichiers aux serveurs de l'association, sauf pour les signatures collectives. Avec FramaPDF, il est possible réorganiser des pages, d'éditer les métadonnées, d'ajouter un filigrane et même de compresser un fichier PDF avant de l'envoyer.

Framacount, basé sur le logiciel Spliit, gère le partage de dépenses entre plusieurs personnes et calcule automatiquement qui doit rembourser qui. C'est donc, en quelque sorte, l'alternative à Tricount.

Framatoolbox regroupe des utilitaires pour manipuler des fichiers, images et vidéos. On y retrouve Omnitools, qui compile près d'une centaine d'outils de conversion et de traitement, ainsi que Vert pour convertir des fichiers dans plus de cent formats.

Framapetitions, basé sur Pytition, ouvre enfin ses portes après six ans de développement. La plateforme propose des outils anti-abus pour détecter les contenus problématiques et permet aux organisations de gérer plusieurs pétitions sous un même compte. Les listes pourront ensuite être exportées au format CSV.