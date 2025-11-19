L'association française Framasoft dévoile pas moins de huit nouveaux services et fonctionnalités pour renforcer son écosystème d'alternatives aux plateformes commerciales. Les adeptes retrouveront un nouveau Framadate, des espaces cloud élargis pour les associations, une nouvelle application mobile pour PeerTube mais aussi une flopée de nouveautés.
Framasoft poursuit son offensive contre "le capitalisme de surveillance". L'association, qui revendique deux millions d'utilisateurs mensuels, vient d'annoncer une série de nouveautés pour fin 2025. Rappelons que son modèle repose entièrement sur les dons, lesquels représentent 94% de ses ressources, et elle vise 250 000 euros d'ici le 31 décembre pour financer ses projets 2026.
Une refonte technique majeure pour les services historiques
Le chantier le plus important concerne Framadate, l'alternative à Doodle. Celui-ci enregistre 1,25 million de sondages créés chaque année. Le service bascule sur Pollaris, un logiciel libre développé spécifiquement pour cette migration. Le passage d'un code vieillissant à un framework moderne devrait ainsi faciliter la maintenance et permettre les contributions de développeurs externes. L'interface a été repensée pour améliorer l'accessibilité et corriger les dysfonctionnements sur mobile. Les sondages existants pourront toujours être consultés, mais dès janvier, seule la nouvelle mouture permettra de créer des formulaires.
Framaspace, le projet de cloud associatif basé sur Nextcloud, franchit également un cap. Chaque espace passe de 40 à 50 Go de stockage, sans surcoût puisque le service reste gratuit. Le service héberge désormais près de 2 500 instances maintenues par des associations avec une centaine de nouveaux espaces déployés chaque mois. Un serveur de visioconférence amélioré sera opérationnel en décembre. Celui-ci devrait résoudre les problèmes de fluidité pour les réunions. Si la plateforme est gratuite, Framasoft estime le coût de chaque espace à 50 euros à l'ouverture, puis 12 euros annuels en maintenance.
PeerTube fête ses 10 ans
PeerTube, l'alternative décentralisée à YouTube, célèbre ses dix ans avec une version 8 qui introduit la gestion collaborative des chaînes vidéo. Plusieurs administrateurs pourront donc désormais piloter une même chaîne. L'outil d'import a été renforcé : les vidéos dont le téléchargement a échoué, notamment à cause des blocages IP de YouTube, peuvent être relancées manuellement. L'application mobile officielle, disponible sur Play Store, App Store et F-Droid, permet d'éditer directement les informations de la vidéo directement depuis le smartphone. En début d'année prochaine, elle permettra aussi la lecture en arrière-plan.
En parallèle, la nouvelle version mobile de PeerTube apporte plusieurs fonctionnalités. Elle permet de gérer son compte, d'organiser ses vidéos avec des listes de lecture et même de télécharger des contenus pour les regarder sans connexion. Côté sécurité, nous retrouvons également l’identification à deux facteurs. Notons enfin l'introduction de quelques gestuelles pour régler le son ou la luminosité.
De nouveaux services à tester
Quatre nouveaux services viennent étoffer la gamme. FramaPDF permet de signer, annoter et fusionner des documents PDF sans transmettre les fichiers aux serveurs de l'association, sauf pour les signatures collectives. Avec FramaPDF, il est possible réorganiser des pages, d'éditer les métadonnées, d'ajouter un filigrane et même de compresser un fichier PDF avant de l'envoyer.
Framacount, basé sur le logiciel Spliit, gère le partage de dépenses entre plusieurs personnes et calcule automatiquement qui doit rembourser qui. C'est donc, en quelque sorte, l'alternative à Tricount.
Framatoolbox regroupe des utilitaires pour manipuler des fichiers, images et vidéos. On y retrouve Omnitools, qui compile près d'une centaine d'outils de conversion et de traitement, ainsi que Vert pour convertir des fichiers dans plus de cent formats.
Framapetitions, basé sur Pytition, ouvre enfin ses portes après six ans de développement. La plateforme propose des outils anti-abus pour détecter les contenus problématiques et permet aux organisations de gérer plusieurs pétitions sous un même compte. Les listes pourront ensuite être exportées au format CSV.