Car pendant qu'Office.eu fait sa première à La Haye, la France et l'Allemagne ont déjà plusieurs longueurs d'avance. La DINUM, direction interministérielle du numérique, déploie LaSuite auprès de plus de 500 000 agents publics. L'objectif : généraliser la suite à l'ensemble des services de l'État d'ici 2027. La suite intègre Tchap pour la messagerie (600 000 utilisateurs), Visio pour la visioconférence, Docs pour l'édition collaborative et même un assistant propulsé par Mistral AI. L'administration française a d'ailleurs déjà tourné le dos à Teams et Zoom au profit de ses propres outils.

De l'autre côté du Rhin, le ZenDiS, structure fédérale allemande dédiée à la souveraineté numérique, développe openDesk depuis janvier 2024. Le gouvernement fédéral y a consacré environ 45 millions d'euros à ce jour. Une somme qui représente à peine 0,1 % de ce que l'Allemagne dépense chaque année en logiciels propriétaires. Malgré ce budget modeste, l'adoption progresse vite. Le Land du Schleswig-Holstein migre ses dizaines de milliers de postes vers cette suite. La chancellerie de Friedrich Merz elle-même a engagé sa transition. L'armée allemande, le Robert Koch-Institut et la CPI comptent parmi les utilisateurs annoncés.

Et la coopération dans tout ça ? Elle existe, mais reste embryonnaire. La DINUM et le ZenDiS collaborent officiellement depuis 2024. En cent jours de travail commun, les deux agences ont ajouté des fonctionnalités de visioconférence, de prise de notes et d'authentification unique à leurs suites respectives. Un premier sommet européen sur la souveraineté numérique s'est même tenu à Berlin en novembre 2025. Mais chaque pays maintient sa propre pile technique, sa propre gouvernance et ses propres priorités. LaSuite et openDesk partagent des briques libres similaires, notamment Nextcloud et le protocole Matrix, sans être interopérables pour autant. Un agent français sur Tchap ne peut pas écrire directement à un fonctionnaire allemand sur Element, le client de messagerie d'openDesk. Pourtant, les deux reposent sur le même protocole.

La France, en plus, ne mise pas sur un seul cheval. Dans le cadre de France 2030, l'État finance aussi Wimi, Interstis et Jamespot. Trois consortiums privés qui développent chacun leur propre vision de la suite collaborative souveraine. L'intention est louable : stimuler la concurrence pour faire émerger les meilleurs produits. Le résultat concret, c'est un marché fragmenté où les entreprises peinent à y voir clair. Et où l'argent public se disperse au lieu de se concentrer.

C'est là que le bât blesse. Microsoft propose un produit unique, unifié, accessible à l'échelle mondiale. Google aussi. L'Europe, elle, produit des dizaines d'alternatives nationales, régionales ou privées. Souvent bâties sur les mêmes fondations libres, mais sans standard commun ni stratégie d'ensemble. L'Allemagne avance par les Länder, la France par les ministères (ou même par les métropoles), les Pays-Bas par le secteur privé. Le Danemark audite ses dépendances, la Suède aussi. Tout le monde tire dans la même direction, mais chacun à son rythme et avec ses propres outils.

Et il existe encore une troisième voie, qui brouille un peu plus la lisibilité. Des projets comme Bleu Cloud, en France, proposent d'héberger Microsoft 365 sur des serveurs souverains certifiés SecNumCloud. Autrement dit : garder le logiciel américain, mais en l'encapsulant dans une infrastructure européenne. Une approche hybride que les puristes de la souveraineté jugent insuffisante, mais qui séduit les organisations incapables de se passer des fonctionnalités de Microsoft.

Le problème de fond est politique autant que technique. La souveraineté numérique, en Europe, reste pensée comme un enjeu national. La France construit pour la France. L'Allemagne pour l'Allemagne. Chaque gouvernement veut garder la main sur ses données, ses serveurs et ses choix technologiques. C'est précisément ce réflexe qui empêche l'émergence d'un standard continental. Gaia-X, le projet de cloud fédéré franco-allemand, devait incarner cette ambition. Six ans plus tard, il tient davantage du consortium de bonne volonté que d'une infrastructure opérationnelle.

L'Europe ne manque plus d'alternatives à Microsoft. Ce qui lui manque, c'est la volonté d'en choisir une.