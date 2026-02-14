Et si l'Europe tenait Trump par les puces ?

ASML, l'équipementier néerlandais, détient pas moins de 100% du marché mondial des machines de lithographie EUV (Extreme Ultraviolet), la technologie indispensable pour fabriquer les puces les plus avancées.

Concrètement, sans les machines d'ASML, TSMC ne peut plus produire les processeurs gravés en 3nm et 2nm qui équipent les iPhone, les GPU Nvidia, les puces AMD et Qualcomm. Chaque machine EUV coûte entre 180 et 200 millions d'euros pour les modèles standards, et jusqu'à 350 millions d'euros pour la nouvelle génération High-NA. Elles pèsent 180 tonnes, contiennent plus de 100 000 pièces et nécessitent plusieurs avions cargo pour être livrées.

La complexité technique est telle qu'aucun concurrent n'a réussi à développer d'alternative crédible. Nikon et Canon, les rivaux historiques d'ASML sur les générations précédentes, ont abandonné leurs programmes EUV après des années d'échecs. Même les États-Unis investissent 1 milliard de dollars dans un centre de recherche pour tenter de rattraper le retard technologique, preuve que Washington reconnaît sa dépendance.

Dans un tel scénario, la production de puces avancées s'arrête net. Plus d'iPhone de nouvelle génération, plus de GPU pour l'IA, plus de processeurs pour les datacenters.