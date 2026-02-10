L'Union européenne a inauguré NanoIC, ligne pilote ouverte de semiconducteurs installée chez imec à Louvain, avec un investissement de 700 millions d'euros dans le cadre du Chips Act européen.
La Commission européenne a inauguré NanoIC, une infrastructure ouverte de prototypage de puces avancées, adossée à un financement de 700 millions d'euros dans le cadre du European Chips Act. L'installation, hébergée au sein du centre de recherche imec en Belgique, vise à renforcer la position de l'Europe dans la chaîne de valeur mondiale des semiconducteurs.
Une ligne pilote ouverte pour des technologies sub-2 nanomètres
L'Union européenne a formellement inauguré, le 9 février 2026, la ligne pilote NanoIC, implantée dans les locaux du centre de recherche imec à Louvain (Belgique). Cette infrastructure, financée à hauteur de 700 millions d'euros dans le cadre du European Chips Act, est conçue comme une plateforme ouverte destinée aux entreprises, aux instituts de recherche et aux startups souhaitant prototyper et tester des composants avancés avant leur mise en production commerciale.
Contrairement aux fonderies traditionnelles fonctionnant en environnement fermé, NanoIC propose un accès à des technologies de system-on-chip (SoC) au-delà de 2 nanomètres, à des kits de conception de processus en phase précoce. Avec ceci, un accès à des outils avancés permettant de faire le lien entre la recherche en laboratoire et l'application industrielle.
Un maillon du programme Chips Act à 2,5 milliards d'euros
L'investissement de 700 millions d'euros consacré à NanoIC s'inscrit dans un programme plus large du Chips Act, doté de 2,5 milliards d'euros et soutenu par des gouvernements nationaux ainsi que par des partenaires industriels privés, parmi lesquels figure ASML, l'équipementier néerlandais spécialisé dans les machines de lithographie. Cette enveloppe globale traduit un effort coordonné pour accroître la compétitivité du continent dans le domaine de l'électronique de nouvelle génération.
Des représentants de la Commission européenne, de la direction d'imec et de partenaires industriels étaient présents lors de l'événement d'inauguration à Louvain. Les officiels ont présenté cette ligne pilote comme une étape importante dans la stratégie européenne de souveraineté en matière de semiconducteurs.
Une première concrétisation du programme "Chips for Europe"
NanoIC constitue l'une des premières réalisations tangibles du volet "Chips for Europe" du Chips Act. Ce programme comprend également d'autres lignes pilotes consacrées à l'encapsulation, aux matériaux à large bande et aux circuits intégrés photoniques.
Ces différentes initiatives s'inscrivent dans un contexte de pression croissante sur l'Union européenne pour réduire sa dépendance vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement asiatiques et américaines. L'Europe doit développer une industrie des semiconducteurs plus solide sur son propre territoire.