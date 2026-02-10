L'investissement de 700 millions d'euros consacré à NanoIC s'inscrit dans un programme plus large du Chips Act, doté de 2,5 milliards d'euros et soutenu par des gouvernements nationaux ainsi que par des partenaires industriels privés, parmi lesquels figure ASML, l'équipementier néerlandais spécialisé dans les machines de lithographie. Cette enveloppe globale traduit un effort coordonné pour accroître la compétitivité du continent dans le domaine de l'électronique de nouvelle génération.