Concrètement, de quoi parle-t-on ? SMIC investit lourdement dans des technologies d'assemblage 2.5D, très similaires au célèbre procédé CoWoS de TSMC qui fait tourner les puces Nvidia. L'idée n'est plus de graver des transistors toujours plus petits sur une seule plaque de silicium, mais de connecter plusieurs puces (chiplets) entre elles avec une bande passante phénoménale, souvent en les posant sur un substrat intermédiaire (interposer).

Cette approche permet d'intégrer de la mémoire à haute bande passante (HBM) au plus près des unités de calcul, boostant ainsi les performances sans avoir besoin de descendre sous la barre critique des 5 nm. Pour SMIC, c'est la seule voie royale pour continuer à fournir des processeurs compétitifs, notamment pour l'IA, alors que l'accès aux machines de lithographie EUV lui est toujours barré.