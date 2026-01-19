Booster l'open source : Bruxelles reçoit des centaines de réponses pour faire avancer le projet

À l'heure où nous écrivons ces lignes, la consultation ouverte le 6 janvier 2026 affiche déjà 597 contributions, un chiffre rarissime pour ce type de procédure administrative. Pour mémoire, Bruxelles a lancé cette initiative pour transformer l'open source en levier économique et politique le 8 janvier.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les répondants partagent tous une certaine frustration sur la situation. Un citoyen français explique : "Il est inacceptable que nos données, au motif de sauvegarde, soient dupliquées sur des serveurs obéissant à un autre cadre juridique que le nôtre et pouvant servir à alimenter d'autres systèmes que les nôtres".

Un contributeur slovaque résume le sentiment général : "L'Europe doit reprendre le contrôle sur sa chaîne d'approvisionnement logicielle pour protéger la liberté, la sécurité et l'innovation." Un internaute allemand ajoute : "Les logiciels open source combinés à des services d'hébergement européens haute performance pourraient être un très bon moyen d'avancer vers la souveraineté numérique et de s'éloigner du chantage des solutions propriétaires". Un citoyen polonais va plus loin et affirme que tout logiciel financé par l'argent public devrait être open source, permettant ainsi à l'ensemble de l'Union d'en profiter.

De toute évidence, Bruxelles a désormais de la matière pour mettre en œuvre un programme solide. Cette mobilisation n'est d'ailleurs pas isolée. Il y a eu plusieurs initiatives pour tenter de mettre en avant la souveraineté européenne. On retrouve également de plus en plus de catalogues proposant des logiciels et services européens pour les internautes souhaitant couper les ponts avec les solutions américaines.